Ennyi volt: szakít az oroszokkal, kilép a szövetségükből egy ország, az EU-hoz akar csatlakozni - Putyin ezt tényleg hagyni fogja?

A Független Államok Közösségének 1991. december 21-i megalakulása egyben a Szovjetunió felbomlását is jelentette. Az orosz vezetők akkori véleménye szerint a szövetség megalakulása lehetővé tette a „civilizált szétválást” a Szovjetunió tagjai között, most pedig konfliktusalapot adhat, amiért Moldova az Európai Uniós integrációért el fogja hagyni a gazdasági közösséget.
VG
2026.01.20, 06:40

Moldova külügyminisztere, Mihai Popsoi kijelentette, hogy az ország kormánya megkezdte az alapvető megállapodások felmondásának folyamatát, és ezzel kilép a Független Államok Közösségéből (FÁK).
 

2025 Parliamentary Election I moldovan Moldova
Moldova kilép a szovjet eredetű FÁK országok gazdasági közösségéből. / Fotó: NurPhoto via AFP

A FÁK szerződés évtizedek óta megbéklyózta Moldovát

Kifejtette, hogy három dokumentumról van szó: az 1993. január 22-én Minszkben aláírt FÁK-alapokmányról, az 1991. december 8-án ugyancsak Minszkben megkötött FÁK-alapító szerződésről és annak 1991. december 22-i kiegészítéséről.

A szerződést 11 ország kötötte: Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán, és Grúzia. A Független Államok Közösségének 1991. december 21-i megalakulása egyben a Szovjetunió felbomlását is jelentette. Az orosz vezetők akkori véleménye szerint a szövetség megalakulása lehetővé tette a „civilizált szétválást” a Szovjetunió tagjai között. Megalakulása óta a tagországok számos – az integrációt és az együttműködést célzó – gazdasági, katonai és külpolitikai egyezményt írtak alá.

A miniszter úgy fogalmazott: 

A Moldovai Köztársaság többé nem lesz hivatalos tagja a FÁK-nak. És ez a folyamat már meg is kezdődött. Nemrég hoztuk meg ezt a döntést, megkezdődött a jóváhagyási folyamat, és az új parlamenti ülésszak kezdetén a dokumentumok ezeknek a megállapodásoknak a felmondásáról a törvényhozókhoz kerülnek. 

— fejtette ki, majd hozzátette, hogy a kormány valószínűleg „február közepéig” befejezi ezeket a folyamatokat, ezt követően a döntést a parlament fogja meghozni.

Egyre közelebb Nagy-Románia létrejötte: eladta nekik a 2,5 milliós ország az egyetlen kikötőjét – filléreket kértek érte

Moldova Európa útjain

Moldova összesen körülbelül 283 megállapodást írt alá a FÁK keretében, amelyek közül 71-et már felmondtak, és körülbelül 60 másik felmondási folyamatban van – pontosította Popsoi.

Szerinte ezeknek a megállapodásoknak a többsége elavult, már nem alkalmazzák őket, és korábban más FÁK-tagok elutasították őket, anélkül hogy ez gyakorlati következményekkel járt volna. Ennek ellenére Popsoi megjegyezte, hogy Moldova nem fog lemondani azokról a megállapodásokról, amelyek gazdasági előnyökkel járnak számára, és nem ellentétesek az ország európai integrációjával.

