Kiborultak a románok, mert magyar gázzal kell fűteniük: nagyon nem tetszik nekik, hogy így mentik meg őket - "Sebezhetőek vagyunk, ellátási válság alakulhat ki"

Dumitru Chisalita, az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Románia a rendkívüli hideg időszakokban nem tudja belső termelésből és tárolókból fedezni a gázfogyasztási csúcsokat, ezért ilyenkor a Magyarországról származó import nélkülözhetetlenné válik – írja az Agerpres.

Ilije Bolojan román kormányfő korábban már fenyegetőzött lemondással.

Attól hangos Románia, hogy masszívan emelkedik a földgáz azonnali (spot) ára az alacsony hőmérséklet miatt. Emiatt a román állam most minden lehetséges vezetéken keresztül importra állt át.

A január 19-i szállítású földgáz átlagára elérte a 232 lejt – átszámítva mintegy 17 400 forint – megawattóránként. Ilyen magas szintet a tavaly téli, februári fagyhullám óta nem tapasztaltak.

Románia bajban van, nagyon fázik: Magyarországtól kér gázt

A Román Árutőzsde gázpiacán forgalmazott mennyiség csaknem 80 ezer megawattóra volt, ami 7,6 millió köbméternek felel meg. Ez jelentős hányadát teszi ki az ország napi fogyasztásának, amely a jelenlegi alacsony hőmérsékletű időszakban körülbelül 57-58 millió köbméter.

Egy nappal korábban ráadásul közel 100 ezer megawattórát értékesítettek, azaz 9,4 millió köbmétert. Ekkora volumenre az említett tavaly téli, februárban bekövetkezett (egyébként egyetlen) fagyhullám óta nem volt példa.

A Bukarestben kereskedett földgáz azonnali árai masszívan emelkedtek az elmúlt héten – ahogy gyakorlatilag az év eleje óta folyamatosan – a hőmérséklet lehűlése miatt. Az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy az eddigi egyhétnyi fagy után a hideg idő még legalább két hétig kitarthat.

a magyar irányból érkező gázimport strukturális sebezhetőséget jelent, mert ha az import megszűnik vagy drágul, ellátási válság alakulhat ki Romániában és Moldovában is.

Chisalita hangsúlyozza, hogy a biztonságot nem pusztán a források megléte, hanem azok valós idejű hozzáférhetősége adja, ezért szerinte komplexebb energetikai autonómiára van szükség.

Magyarország kifejezetten jó helyzetben van

A mandiner beszámolt róla, hogy Sebestyén Géza egy új térképet mutatott be arról a Facebook-oldalán, hogy az egyes országokban a lakosság mekkora része él túlzsúfolt otthonban. Vagyis olyan lakásban, ahol egyszerűen nincs elég tér az együtt élők számára.

„A szakemberek pontosan tudják, hogy a túlzsúfoltság az egyik legjobb indikátora a valódi anyagi szegénységnek, az életminőségnek és a társadalmi feszültségeknek. Nézzük most meg a volt keleti blokk országait! Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország, Szlovákia, Lengyelország, mindenhol magasabb a túlzsúfolt lakásokban élők aránya.

— a szakember szerint ebben a mezőnyben Magyarország áll a legjobban. "Igen, Magyarországon a legalacsonyabb azok aránya, akik túlzsúfolt otthonban élnek” – állapította meg a közgazdász. Hozzátette: Lehet vitázni bérekről, árakról, inflációról, de a lakhatási túlzsúfoltság terén Magyarország régiós összevetésben kifejezetten jó pozícióban van”