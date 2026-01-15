Két év kínszenvedés után jön ki a gödörből Németország, de könnyen visszalökhetik őket a mocsárba
A német gazdaság 0,2 százalékkal bővült 2025 utolsó negyedévében és ugyanilyen mértékben az év egészében a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtökön nyilvánosságra hozott első becslése szerint. Az adatban nincsen meglepetés, ennyit jeleztek a szakértők is.
„Két év recesszió után a német gazdaság ismét növekedni kezdett. A növekedés elsősorban belső fogyasztásnak és a kormányzati kiadásoknak köszönhető” – idézte a Reuters Ruth Brandot, a Destatis elnökét.
A jelentés szerint inflációval kiigazítva
- a háztartások fogyasztása 1,4,
- a kormányzati kiadásoké 1,5
százalékkal nőtt.
Vannak azonban rossz hírek is: a befektetések 0,5 százalékkal csökkentek az előző évhez képest pedig a magántőkére nagy szükség lenne Európa legnagyobb gazdaságának beindításához. A tekintélyes Ifo gazdaságkutató intézet szerint a német gazdaság újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha az eddigi gyakorlaton nem változtatnak gyorsan és drasztikusan.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi válság további tíz évig is eltarthat, hasonlóan, mint amilyet korábban Olaszországban vagy Japánban tapasztaltak.
Növekedésnek indult a német gazdaság
„Az állami beruházások jelentős növekedése, különösen a védelmi kiadások terén, nem tudta ellensúlyozni a gépek és berendezések terén bekövetkezett beruházási visszaesést” – közölte a hivatal. Ezen a téren az előző évhez képest 2,3 százalékos a visszaesés.
Az ideiglenes számítások szerint az állami költségvetés 2025 végén mintegy 107 milliárd euró pénzügyi hiányt mutatott.
Az ING ennek ellenére úgy értékelte, hogy végre pozitív hírek érkeztek a német gazdaságról. Az elemzés szerint
a legfrissebb makrogazdasági adatok egyértelmű fordulatot jeleznek az iparban.
Az ipari megrendelések már három hónapja folyamatosan növekednek, és bár a novemberi ugrás nagy mennyiségű megrendeléseknek volt köszönhető, a kormány a fiskális kiadási programja garantálja, hogy több ilyenre lesz majd példa az idén.
A fiskális ösztönzők a legfontosabbak
Az ING szerint ugyanis az optimizmus fő okai a fiskális ösztönzők. A bejelentett infrastrukturális és védelmi beruházási tervek végre idén elkezdenek hatást gyakorolni a gazdaságra.
Az elemzők emlékeztetnek, hogy a kritikusok gyakran figyelmen kívül hagyják a német szövetségi döntéshozatali folyamat lassúságát. A parlament csak tavaly év végén hagyta jóvá a 2026-os költségvetést és csaknem 30 katonai beszerzési szerződést.
A védelmi termelési kapacitás gyors bővülésével jó esély van arra, hogy a védelmi kiadások nagy része a hazai gazdaságban maradjon,
és ne szivárogjon át más országokba, bár a szomszédok is szívesen részesednének belőle.
Az ING arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a vállalatok folyamatosan panaszkodnak a magas energiaköltségek miatt, a kormány döntése, hogy ezeket a költségeket a jelenlegi szintjük harmadára csökkenti, további megkönnyebbülést hozhat, ha végrehajtják.
Fenntarthatóvá kell tenni a fejlődést
Az ING elemzői az idén körülbelül egy százalékos GDP-növekedést várnak Németországban, emlékeztetnek azonban, hogy a problémák mélyen gyökereznek, gyakran strukturálisak és a Kína jelentette gondokat kivéve a németek nagyrészt nagyrészt saját magunknak köszönhetik azokat,.
A gazdaság szinte teljes átalakításra szorul, a jól ismert intézkedésektől, mint a bürokrácia csökkentése és az e-kormányzat bevezetése, a demográfiai helyzet pénzügyi terheinek kezelésén és csökkentésén át az adócsökkentésekig.
Friedrich Merz német kancellár és kormánya feladata, hogy idén végrehajtsa ezeket a reformokat, hogy a régóta várt fellendülést fenntarthatóvá tegye.