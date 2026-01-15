Két év kínszenvedés után jön ki a gödörből Németország, de könnyen visszalökhetik őket a mocsárba

A német gazdaság 0,2 százalékkal bővült 2025 utolsó negyedévében és ugyanilyen mértékben az év egészében a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtökön nyilvánosságra hozott első becslése szerint. Az adatban nincsen meglepetés, ennyit jeleztek a szakértők is.

Friedrich Merz kormányának kell fenntarthatóvá tenni a német gazdaság növekedését / Fotó: AFP

„Két év recesszió után a német gazdaság ismét növekedni kezdett. A növekedés elsősorban belső fogyasztásnak és a kormányzati kiadásoknak köszönhető” – idézte a Reuters Ruth Brandot, a Destatis elnökét.

A jelentés szerint inflációval kiigazítva

a háztartások fogyasztása 1,4,

a kormányzati kiadásoké 1,5

százalékkal nőtt.

Vannak azonban rossz hírek is: a befektetések 0,5 százalékkal csökkentek az előző évhez képest pedig a magántőkére nagy szükség lenne Európa legnagyobb gazdaságának beindításához. A tekintélyes Ifo gazdaságkutató intézet szerint a német gazdaság újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha az eddigi gyakorlaton nem változtatnak gyorsan és drasztikusan.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi válság további tíz évig is eltarthat, hasonlóan, mint amilyet korábban Olaszországban vagy Japánban tapasztaltak.

Növekedésnek indult a német gazdaság

„Az állami beruházások jelentős növekedése, különösen a védelmi kiadások terén, nem tudta ellensúlyozni a gépek és berendezések terén bekövetkezett beruházási visszaesést” – közölte a hivatal. Ezen a téren az előző évhez képest 2,3 százalékos a visszaesés.

A fogyasztás a növekedés egyik fő hajtóereje / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az ideiglenes számítások szerint az állami költségvetés 2025 végén mintegy 107 milliárd euró pénzügyi hiányt mutatott.

Az ING ennek ellenére úgy értékelte, hogy végre pozitív hírek érkeztek a német gazdaságról. Az elemzés szerint

a legfrissebb makrogazdasági adatok egyértelmű fordulatot jeleznek az iparban.

Az ipari megrendelések már három hónapja folyamatosan növekednek, és bár a novemberi ugrás nagy mennyiségű megrendeléseknek volt köszönhető, a kormány a fiskális kiadási programja garantálja, hogy több ilyenre lesz majd példa az idén.

A fiskális ösztönzők a legfontosabbak

Az ING szerint ugyanis az optimizmus fő okai a fiskális ösztönzők. A bejelentett infrastrukturális és védelmi beruházási tervek végre idén elkezdenek hatást gyakorolni a gazdaságra.