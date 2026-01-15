Deviza
EUR/HUF385,65 -0,12% USD/HUF331,46 -0,03% GBP/HUF445,04 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,12% PLN/HUF91,61 -0,1% RON/HUF75,8 -0,12% CZK/HUF15,9 -0,17% EUR/HUF385,65 -0,12% USD/HUF331,46 -0,03% GBP/HUF445,04 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,12% PLN/HUF91,61 -0,1% RON/HUF75,8 -0,12% CZK/HUF15,9 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 825,02 +0,14% MTELEKOM1 904 -0,63% MOL3 456 +1,62% OTP38 020 -0,34% RICHTER10 330 +0,29% OPUS547 -0,55% ANY8 100 +1,23% AUTOWALLIS155,5 +2,25% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 461,97 -0,08% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 596,53 +0,13% BUX120 825,02 +0,14% MTELEKOM1 904 -0,63% MOL3 456 +1,62% OTP38 020 -0,34% RICHTER10 330 +0,29% OPUS547 -0,55% ANY8 100 +1,23% AUTOWALLIS155,5 +2,25% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 461,97 -0,08% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 596,53 +0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Destatis
német gazdaság
Friedrich Merz

Két év kínszenvedés után jön ki a gödörből Németország, de könnyen visszalökhetik őket a mocsárba

Két év recesszió után megkezdődött a növekedés. A német gazdaság előtt azonban változatlanul nagy kihívások állnak.
M. Cs.
2026.01.15., 11:56

A német gazdaság 0,2 százalékkal bővült 2025 utolsó negyedévében és ugyanilyen mértékben az év egészében a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtökön nyilvánosságra hozott első becslése szerint. Az adatban nincsen meglepetés, ennyit jeleztek a szakértők is.

német gazdaság
Friedrich Merz kormányának kell fenntarthatóvá tenni a német gazdaság növekedését / Fotó: AFP

Két év recesszió után a német gazdaság ismét növekedni kezdett. A növekedés elsősorban belső fogyasztásnak és a kormányzati kiadásoknak köszönhető” – idézte a Reuters Ruth Brandot, a Destatis elnökét.

A jelentés szerint inflációval kiigazítva 

  • a háztartások fogyasztása 1,4, 
  • a kormányzati kiadásoké 1,5 

százalékkal nőtt.

Vannak azonban rossz hírek is: a befektetések 0,5 százalékkal csökkentek az előző évhez képest pedig a magántőkére nagy szükség lenne Európa legnagyobb gazdaságának beindításához. A tekintélyes Ifo gazdaságkutató intézet szerint a német gazdaság újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha az eddigi gyakorlaton nem változtatnak gyorsan és drasztikusan.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi válság további tíz évig is eltarthat, hasonlóan, mint amilyet korábban Olaszországban vagy Japánban tapasztaltak.

Növekedésnek indult a német gazdaság

„Az állami beruházások jelentős növekedése, különösen a védelmi kiadások terén, nem tudta ellensúlyozni a gépek és berendezések terén bekövetkezett beruházási visszaesést” – közölte a hivatal. Ezen a téren az előző évhez képest 2,3 százalékos a visszaesés.

Customers in the discount store
A fogyasztás a növekedés egyik fő hajtóereje / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az ideiglenes számítások szerint az állami költségvetés 2025 végén mintegy 107 milliárd euró pénzügyi hiányt mutatott.

Az ING ennek ellenére úgy értékelte, hogy végre pozitív hírek érkeztek a német gazdaságról. Az elemzés szerint 

a legfrissebb makrogazdasági adatok egyértelmű fordulatot jeleznek az iparban.

 Az ipari megrendelések már három hónapja folyamatosan növekednek, és bár a novemberi ugrás nagy mennyiségű megrendeléseknek volt köszönhető, a kormány a fiskális kiadási programja garantálja, hogy több ilyenre lesz majd példa az idén.

A fiskális ösztönzők a legfontosabbak

Az ING szerint ugyanis az optimizmus fő okai a fiskális ösztönzők. A bejelentett infrastrukturális és védelmi beruházási tervek végre idén elkezdenek hatást gyakorolni a gazdaságra.

Az elemzők emlékeztetnek, hogy a kritikusok gyakran figyelmen kívül hagyják a német szövetségi döntéshozatali folyamat lassúságát. A parlament csak tavaly év végén hagyta jóvá a 2026-os költségvetést és csaknem 30 katonai beszerzési szerződést.

A védelmi termelési kapacitás gyors bővülésével jó esély van arra, hogy a védelmi kiadások nagy része a hazai gazdaságban maradjon,

 és ne szivárogjon át más országokba, bár a szomszédok is szívesen részesednének belőle.

Sparkling wine production at Rotkäppchen
Több befektetésre van szükség / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az ING arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a vállalatok folyamatosan panaszkodnak a magas energiaköltségek miatt, a kormány döntése, hogy ezeket a költségeket a jelenlegi szintjük harmadára csökkenti, további megkönnyebbülést hozhat, ha végrehajtják.

Fenntarthatóvá kell tenni a fejlődést

Az ING elemzői az idén körülbelül egy százalékos GDP-növekedést várnak Németországban, emlékeztetnek azonban, hogy a problémák mélyen gyökereznek, gyakran strukturálisak és a Kína jelentette gondokat kivéve a németek nagyrészt nagyrészt saját magunknak köszönhetik azokat,.

A gazdaság szinte teljes átalakításra szorul, a jól ismert intézkedésektől, mint a bürokrácia csökkentése és az e-kormányzat bevezetése, a demográfiai helyzet pénzügyi terheinek kezelésén és csökkentésén át az adócsökkentésekig.

Friedrich Merz német kancellár és kormánya feladata, hogy idén végrehajtsa ezeket a reformokat, hogy a régóta várt fellendülést fenntarthatóvá tegye.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
erőfitogtatás

Indul a „Sarkvidéki Állóképesség" – katonák tartanak Grönlandra, újabb európai nagyhatalom csatlakozik az akcióhoz

Németország is részt vesz az akcióban.
7 perc
német gazdaság

Két év kínszenvedés után jön ki a gödörből Németország, de könnyen visszalökhetik őket a mocsárba

Két év recesszió után megkezdődött a növekedés. .
6 perc
Trump

Donald Trump: „Mindennek Zelenszkij az oka, miatta nincs végre béke!”

Trump szerint Zelenszkij gyorsan lezárhatná a konfliktust, ha akarná.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu