Trump Kína karmai közé hajtja a német iparvállalatokat, Peking beruházási dömpinget köszönhet az amerikai elnöknek

A német vállalatok figyelme egyre inkább Kína felé terelődik, s ezt az ott befektetett működő tőke dinamikus növekedése is egyértelműen jelzi. A Reuters által kigyűjtött adatok szerint a német vállalatok kínai beruházásai négyéves csúcsra futottak 2025-ben. Az IW gazdasági intézettől származó legfrissebb adatok azt mutatták, hogy a kínai beruházások tavaly január és november között összesítésben meghaladták a 7 milliárd eurót, ami 55,5 százalékos növekedés a 2024-es 4,5 milliárd euróhoz képest.

Készülnek a Volkswagenek a német konszern csingtaói gyárában / Fotó: AFP

A beruházási adatok azt mutatják, hogy Donald Trump hivatalba lépésével eluralkodott agresszív kereskedelempolitika, beleértve az EU-ból importra kivetett durva amerikai vámokat, arra késztette Európa legnagyobb gazdaságának iparvállalatait, hogy alternatívaként Kínára összpontosítsanak.

A német cégek a csekkfüzetükkel szavaznak

Eközben az egész világ elfelé mozdul a kiszámíthatatlanul változó gazdaságpolitikát folytató, a vámokkal folyamatosan fenyegetőző Egyesült Államoktól, sorra születnek a Trump számára kellemetlen kétoldalú kereskedelmi és beruházási egyezmények, elég a legfrissebbre az EU és India közöttire gondolni, vagy a dél-amerikai államokkal kötött, sok helyről kritizált Mercosur-egyezményre.

Mark Carney kanadai miniszterelnök fenyegetőzések helyett inkább leült tárgyalni Hszi Csin-pinggel / Fotó: AFP

Ráadásul az is birizgálja az amerikai elnök egóját, hogy ha jó alternatív üzletek születnek az ő kihagyásával. A Kanada és Kína között körvonalazódó kereskedelmi megállapodásra 100 százalékos kanadai büntetővám kiszabásával fenyegetőzött a minap Trump, Dél-Koreát pedig a megállapodásuk állítólagos be nem tartására hivatkozva most 25 százalékos sarccal próbálja jobb belátásra bírni.

Máshová tartanak a német beruházások

A működőtőke-export összetétele is a német–amerikai gazdasági viszony erős romlására utal, a Bundesbank adatai szerint tavaly február és november között 10,2 milliárd eurónyi német tőke érkezett az Egyesült Államokba, 45 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi 19 milliárdnál.

Eközben ugyanebben az időszakban a német export 8,6 százalékkal esett vissza, de ebben a dollár gyengülése is közrejátszott az augusztus végén egyezménnyel zárult EU–USA-vámcsörte mellett. Ilyen alacsony német exportvolumenre 2010 óta nem volt példa – leszámítva a pandémia két évét.