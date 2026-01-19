NIS–Mol-üzlet: majd kicsattan a magyar kormány az örömtől, hogy megveszik – "Ilyen jó helyzetben még soha nem voltunk"
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter világossá tette: a magyar kormány minden diplomáciai eszközzel támogatja a Mol törekvését, hogy megszerezze a NIS szerb olajvállalat orosz tulajdonrészét. A miniszter szerint a tranzakció kulcsfontosságú Közép-Európa energiaellátásának stabilitása szempontjából.
Szijjártó Péter ismét világossá tette: a Mol teljes körű támogatást kap a magyar kormánytól a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásához. A miniszter hétfőn Prágában nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy a diplomáciai segítség a tárgyalások minden fázisában, egészen a végső megállapodás aláírásáig biztosítva van.
A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált működése olyan előnyt jelenthet Közép-Európának az energiaellátás biztonságában, mint amilyenben még soha nem voltunk
– mondta Szijjártó, kiemelve a kormány stratégiai célját a régió stabil és független energiapiacának kialakításában.
A miniszter szavai szerint a diplomáciai támogatás nem csupán formális, hanem aktív szerepet jelent a tranzakció zavartalan lebonyolításában.
Célegyenesben a NIS felvásárlása
A Mol már megállapodást kötött az első fázisban az orosz tulajdonossal, Szijjártó szerint azonban a tényleges siker a következő tárgyalási szakaszban dől el.
„Az első aláírt dokumentumot követő tárgyalásokon a Molra számíthat a magyar kormány diplomáciai háttere” – tette hozzá.
A NIS megszerzése stratégiai jelentőségű lépés a Mol és Magyarország számára. Szijjártó rámutatott, hogy a régió olajpiacának összehangolt működése hosszú távon
- stabilabb ellátást;
- versenyképes árakat;
- valamint nagyobb függetlenséget biztosít.
A miniszter szerint a magyar diplomácia aktív szerepe elengedhetetlen, hiszen a tranzakciót nemzetközi szabályok, szankciók és több ország hatósági engedélye is befolyásolja.
Szijjártó Péter nyilatkozata egyértelmű üzenet a nemzetközi és a régiós szereplőknek: Magyarország mozgósítja a politikai és diplomáciai erejét, hogy a Mol sikeresen megszerezze a NIS-t, és ezzel Közép-Európa energiabiztonságát erősítse. A miniszter szerint a tranzakció nem csupán üzleti ügy, hanem stratégiai jelentőségű lépés, amely a magyar kormány aktív szerepvállalásával valósulhat meg.
A politikai vezetés és a Mol szoros együttműködése a NIS tranzakcióban új dimenziót ad a magyar külgazdasági diplomáciának. Szijjártó Péter biztosította a nyilvánosságot, hogy a kormány minden eszközzel támogatja a Molt, és a tranzakció végső sikerét a magyar diplomácia folyamatos közreműködése garantálja.
A Mol-papírok mellett a forint is ugrott a NIS-üzlet hírére
A Budapesti Értéktőzsdén hétfőn a Mol részvényei pozitívan reagáltak felvásárlásól szóló hírekre.
Miközben a BUX index alig mozdult, a Mol 3550 forint közelébe kapaszkodott, ami majd félszázalékos plusz. Ezzel párhuzamosan pedig a forint is visszaerősödött a bejelentés hatására. A befektetők számára a tranzakció a Mol regionális pozícióját és kilátásait erősítheti, ezért a piaci reakció összességében kedvező volt.
A Mol és a NIS vezetői közötti tárgyalások már előrehaladott szakaszban vannak, de a tranzakció véglegesítéséhez szükséges az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyása. Ez a jóváhagyás azért elengedhetetlen, mert a Gazpromnyefty részesedésére vonatkozó amerikai szankciók speciális engedélyhez kötik a tulajdonrész átruházását. A befektetők és a piac szereplői ezért nagy figyelemmel kísérik a folyamat további alakulását.
