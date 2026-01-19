Vámháború küszöbére került az EU és az Egyesült Államok – újból fellángolt a szikra, ezúttal Grönland miatt

Az Európai Unió (EU) azt tervezi, hogy 93 milliárd euró értékű amerikai termékre vámot vet ki, ha Donald Trump amerikai elnök beváltja fenyegetését, és február 1-jétől 10 százalékos vámot vezet be európai országokkal szemben. Sőt, az EU emellett további ellenintézkedéseket is mérlegel, ugyanakkor első körben diplomáciai megoldást szeretne elérni – írja a Bloomberg bennfentes forrásokra hivatkozva.

Trump újból előhúzta a vámfegyvert a szövetséges Európával szemben / Fotó: Tomas Ragina / Shutterstock

Durva adok-kapok kezdődhet az Egyesült Államok és az Európai Unió között, ami mindkét félnek egyaránt fájhat

Donald Trump amerikai elnök szombaton kijelentette, hogy február 1-jétől 10 százalékos, júniustól pedig 25 százalékos vámot ki azokra az európai országokra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok Grönland megszerzésére irányuló terveit. A vámok Dániát, Norvégiát, Svédországot, Franciaországot, Németországot, az Egyesült Királyságot, Hollandiát és Finnországot érintenék. Ezek voltak azok az európai országok, amelyek az elmúlt napokban jelezték, hogy NATO-gyakorlatokra jelképesen néhány tucat katonát küldenek a félautonóm dán területre.

Trump legújabb vámfenyegetése kedvezőtlenül hathat az európai részvénypiacokra, amelyek az utóbbi időben felülteljesítették az amerikai piacokat. Az euróövezet kilátásait a német költségvetési élénkítés, az alacsonyabb kamatok és a javuló profitvárakozások is erősítették.

A Bloomberg Economics becslése szerint,

ha Trump a 25 százalékos vámfenyegetést is megvalósítja, az érintett országok amerikai exportja akár 50 százalékkal is visszaeshet, különösen Németországé, Svédországé és Dániáé.

A hírre az EU 27 tagállamának képviselői vasárnap találkoztak, hogy megkezdjék a lehetséges válaszlépések előkészítését. Az uniós vezetők az Európai Tanács keretében a hét későbbi részében rendkívüli csúcstalálkozót is tartanak Brüsszelben, ahol a lehetséges megtorló intézkedésekről dönthetnek.

Az Európai Unió először alkalmazhatja legerősebb kereskedelmi fegyverét, és pont a szövetséges Amerikával szemben

Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét sokan kritizálták, hogy nyáron az EU nevében olyan kereskedelmi megállapodásra jutott Donald Trumppal, amely igencsak hátrányos a tagállamoknak. Ebben az EU nevében vállalta, hogy szinte minden amerikai termékre eltörli a vámokat, miközben elfogadta, hogy az export nagy részére 15 százalékos, az acél- és alumíniumtermékekre pedig 50 százalékos amerikai vámot vetnek ki. Az Egyesült Államok azóta több száz további, fémtartalmú termékre is kiterjesztette az 50 százalékos kulcsot.