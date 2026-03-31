Európa rosszat sejt, valami nagyon félrecsúszott – ha azt hittük, a forint került kínpadra, nézzük meg az eurót

Ha az egyik héten még 375 forintért kapunk egy eurót, két-három hétre rá meg 394 is rámegy, adott esetben bosszantó lehet. Az euró árfolyamai azonban még jobban megbolondultak az elmúlt hetekben: 2024 óta a legrosszabb negyedévét zárja – összesít a Bloomberg. Ennél sajnos még riasztóbb a helyzet, ha azt is megnézzük, milyen események küldték vesszőfutásra az egységes valutát az elmúlt években. Sajnos, és nem öröm, hogy a forintnál rosszabbul megy a sora: a közép-európaiak gazdasági sorsa szőröstül-bőröstül összefonódott a most megint bajba került euróövezetével.

Euró és forint: Christine Lagarde EKB-elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő bajai hirtelen közössé váltak, a kulcsszó: energia / Fotó: AFP

Önmagában egy deviza erősödéséről és gyengüléséről sose mondhatjuk, hogy jó vagy rossz: mindig attól függ, a mozgásokat mi hajtja, és okoznak-e zavart a gazdaságban. A hirtelen nagy mozgások általában ártalmasak, az euró mozgása a jelen helyzetben pedig baljóslatú – a mi régiónk számára is. Lássuk, mi történt, és mi ebben az aggasztó – előrevetve: a saját pénztárcánk és életszínvonalunk a tét.

Ami legutóbb, idén történt: kezdődött az év azzal, amiről a múlt év is szólt. Az euró erős volt a dollár ellenében, januárban még 1,2 dollárnál is többet ért egy egység, ami ötéves csúcs, utána azonban – az iráni háború kitörése után gyorsuló ütemben – gyengült. Az 1,14-ot is elérte, hétfőn 1,145 körül kereskedtek vele, ami az év egészét tekintve 2 és egynegyed százalékos gyengülés.