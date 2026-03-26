Trump nem hisz a szemének: kimenekítette az összes aranyát Amerikából az EU egyik leggazdagabb országa – zseniális, ahogy megcsinálta

Több milliárd dollárt hoztak haza New Yorkból. A 2437 tonnás francia aranytartalék mozgatásából a Banque de France még nyereséget is el tudott könyvelni.
VG
2026.03.26, 18:50
Frissítve: 2026.03.26, 18:56

A Banque de France modernizálta és Párizsba hozta a francia aranytartalékot, ami 12,8 milliárd eurós nyereséget eredményezett a pénzintézmény számára. A tranzakció jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a bank 2025-ben 8,1 milliárd eurós nettó profitot könyvelhessen el.

A francia aranytartalékból 129 tonnát váltottak át európai szabványú rudakra, ebből pedig még nyereséget is termeltek / Fotó: Angel Garcia

A Banque de France 2025 és 2026 eleje között befejezte aranytartalékainak jelentős modernizációját. A régi, New Yorkban tárolt aranyrudakat eladták, és azonos mennyiségű, nemzetközi szabványoknak megfelelő rudat vásároltak Európában. 

A tranzakció 129 tonna aranyat érintett, és 12,8 milliárd eurós rendkívüli nyereséget hozott. 

Ebből 11 milliárd eurót a 2025-ös pénzügyi évhez, 1,8 milliárd eurót pedig a 2026-oshoz könyveltek. A művelet után a teljes aranytartalék mennyisége változatlan maradt, mintegy 2437 tonna, így Franciaország továbbra is a világ negyedik legnagyobb aranytartalékát birtokolja.

Az új aranyrudakat egy ultrabiztonságos, 27 méter mély párizsi föld alatti raktárban, a Souterraine-ben helyezték el. A tárolás és a modernizáció célja elsősorban pénzügyi volt, nem politikai: Francois Villeroy de Galhau kormányzó hangsúlyozta, hogy a jobb minőségű európai arany biztosította a nyereséget.

Az aranymodernizáció egy 2024-es belső átvilágítás javaslatain alapult, amely a New Yorkban tárolt arany 5 százalékának frissítését ajánlotta. A bank eddig is tartott Párizsban aranyat, köztük régi rudakat és érméket, amelyeket 2028-ig korszerűsíteni kell.

A francia aranytartalékból is nyereséget csináltak

A modernizáció hatalmas hatással volt a Banque de France pénzügyi helyzetére. A bank 2024-ben még 7,7 milliárd eurós nettó veszteséget könyvelt el, míg 2025-ben 8,1 milliárd eurós nyereséget ért el. A pozitív eredményt támogatta az Európai Központi Bank kulcskamatainak csökkenése, valamint a bank 10,2 milliárd eurós monetáris bevételnövekedése.

Villeroy de Galhau kormányzó közleményében kiemelte, hogy a bank 283 milliárd eurós nettó pozíciója lehetővé teszi, hogy ellenálljon a potenciális pénzügyi sokkoknak, és biztosítja a stabilitást a következő években.

A modernizáció és repatriálás nemcsak pénzügyi szempontból volt kiemelkedő, hanem stratégiai jelentőségű is. A Banque de France ezzel megerősítette nemzetközi pozícióját, biztosítva, hogy aranytartalékai a legmagasabb nemzetközi szabványoknak feleljenek meg, és teljes mértékben európai felügyelet alatt maradjanak. A 2025-ös év zárása után a bank példaértékűen demonstrálta, hogyan lehet egy jegybanki tartalékot modernizálni, miközben rekordnyereséget is realizált.

Rohamtempóban halmozzák az aranytartalékot a jegybankok, Magyarországon is napirenden van a kérdés – erről beszélt Varga Mihály

Nem ördögtől való az aranykészlet növelése az MNB elnöke szerint. A legértékesebb nemesfém árfolyama rég nem látott magasságokban tanyázik, a jegybankok többsége mégis az aranytartalék növelésén gondolkodik.

 

