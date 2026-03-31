A német gazdaságnak is betesz az iráni háború, sokkal lassabb marad a növekedés a vártnál

A német gazdaság a jelek szerint nem áll egyhamar talpra, a növekedést ezúttal az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása következtében kialakult globális energiasokk lassítja. A folyamatok láttán az ország vezető gazdasági intézetei jelentősen megvágják a kilátásokat és megemelik az inflációs előrejelzéseiket.

Sötét felhők gyülekeznek a német gazdaság felett / Fotó: NurPhoto via AFP

Az öt kiemelkedő gazdasági intézet:

az esseni RWI,

a müncheni Ifo,

a kieli IfW,

a hallei IWH

és a berlini DIW

ugyan csak szerdán hozza nyilvánosságra a legfrissebb előrejelzését, de az abban szereplő adatokról előre értesült a Reuters hírügynökség és a Handelsblatt című gazdasági napilap is.

Eszerint az intézetek a szeptemberben előre jelzett

1,3 százalékról 0,6 százalékra csökkentették a 2026-os gazdasági növekedési előrejelzésüket.

Nem sokkal optimistábbak a jövő évet illetően sem: a szeptemberi 1,4 százalék helyett már csak 0,9 százalékos növekedést prognosztizálnak Európa legnagyobb gazdaságában.

Ez sem lesz a német gazdaság kirobbanó éve

A német gazdaság a koronavírus-járvány óta küzd a növekedéssel, mert a Kína támasztotta egyre erősebb verseny és a magasabb energiaárak megterhelték exportvezérelt gazdasági modelljét.

Németországban is elszálltak az energiaárak az iráni háború miatt / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Két év recesszió után némi reménysugárt jelentett, hogy 2025 utolsó negyedévében 0,2 százalékos bővülést mértek, de voltak figyelmeztető jelek is, például a befektetések 0,5 százalékos visszaesése.

Nyilvánvaló volt, hogy a gazdaság változatlanul nagy kihívások előtt áll,

és újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha nem változtatnak az eddigi gyakorlaton gyorsan és drasztikusan.

Az Irán elleni amerikai–izraeli háború miatti újabb energia-áremelkedés és -hiány további fenyegetést jelent.

Megugrott az infláció

Az intézetek most arra számítanak, hogy az infláció idén és a következő évben is 2,8 százalékkal emelkedik. Ezt jelentős romlás lenne ahhoz képest, hogy korábbi prognózisukban 2026-ra 2 százalékos, 2027-re pedig 2,3 százalékot infláció szerepelt.

A kínai verseny és a magas energiaárak eddig is húzták lefelé a német gazdaságot / Fotó: AFP

A hétfőn nyilvánosságra hozott adatok szerint a fogyasztói árak emelkedése már márciusban 2,8 százalékra gyorsult az egy évvel ezelőttihez képes. Az energiaárak 7,2 százalékkal emelkedtek az előző év azonos hónapjához viszonyítva, ami 2023 decembere óta az első növekedés.