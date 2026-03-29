Most rettennek meg a németek: Kína elviszi a szakembereiket, így fordult meg az agyelszívás

Csendben, látványos politikai vita nélkül zajlik az a folyamat, amely hosszabb távon alapjaiban határozhatja meg Európa gazdasági és technológiai helyzetét. A kínai Huawei ugyanis megszerezte a német félvezető-kutatás egyik meghatározó szakemberét.
Hajdu Gréta
2026.03.29, 09:48
Frissítve: 2026.03.29, 10:12

Eddig a német tudományos szférában dolgozott Ryszard Niewodniczanski, és a chiptechnológia területén elért eredményei miatt nemzetközi szinten is elismert kutatónak számított. Most a kínai Huaweinél folytatja a munkát. Az eset sajnos rendszerszintű problémára világít rá. Évtizedeken keresztül Európa attól tartott, hogy a legjobb kutatói az Egyesült Államokba mennek. Most viszont egy új irány rajzolódik ki: a tehetségek egy része ázsiai – főként kínai – vállalatoknál köt ki, nem véletlenül.

Egyre több európai szakember helyezkedik el ázsiai nagyvállalatoknál / Fotó: Science Photo Library via AFP

Miért hagyják el a szakemberek Európát? 

A Huawei és más technológiai cégek tudatosan építik ki kutatási jelenlétüket Európában. Nemcsak laborokat hoznak létre, hanem célzottan keresik azokat a szakembereket, akik kulcsszerepet játszanak a jövő technológiáiban. A félvezetőipar például ilyen terület. Aki ebben előnyre tesz szert, az nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai szempontból is erős pozícióba kerül. A kérdésre, hogy miért hagyják el a legjobbak az európai egyetemeket, a válasz kényelmetlen Németország és általában Európa számára.

Az akadémiai rendszer ugyanis egyre kevésbé tud versenyképes alternatívát kínálni a szakemberek számára.

A kutatók gyakran éveken át ideiglenes szerződésekkel dolgoznak, miközben a stabil, hosszú távú pozíciók száma korlátozott. A finanszírozás nagy része pályázatokhoz kötött, ami kiszámíthatatlanná teszi a karriertervezést.

Ezzel szemben a vállalati szektor – különösen a nagy technológiai cégek – visszautasíthatatlan ajánlatot tesznek: stabil állás, jelentős kutatási források, gyorsabb döntéshozatali lehetőségek.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Miért probléma ez Európának?

A kérdés nem pusztán tudományos. Ha a legjobb szakemberek elhagyják az egyetemeket, és külföldi cégekhez csatlakoznak, akkor a tudás is velük megy – még akkor is, ha fizikailag Európában maradnak. 

A kutatási eredmények, a szabadalmak és az innovációk egyre inkább nem európai kézben koncentrálódnak.

Ez hosszabb távon az ipari versenyképességet is érinti. A chipgyártás, a mesterséges intelligencia vagy a távközlés olyan ágazatok, amelyek meghatározzák a gazdasági erőviszonyokat. Ha ezekben Európa lemarad, az nemcsak technológiai, hanem gazdasági hátrányt is jelent már most.

Lassan, de biztosan beelőznek

A folyamat egyik legnagyobb kockázata, hogy nem látványos. Egy kutató távozik. Egy projekt átkerül. Egy fejlesztés már nem európai intézményhez kötődik. Közben a globális szereplők – köztük a Huawei – egyre erősebb pozíciót építenek ki. Németországban egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy a jelenlegi rendszer nem fenntartható. Ha nem sikerül versenyképesebb feltételeket teremteni az akadémiai pályán, a tehetségek elvándorlása felgyorsulhat. 

Ryszard Niewodniczanski távozása így nem kivétel, hanem figyelmeztető jelzés. Egy olyan folyamaté, amelyben Európa nemcsak a tudósait, hanem a jövő technológiai pozícióit is kockára teszi.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
