Azonnali kínai döntés született Magyarországról a választás után, ez fájni fog Budapestnek: ez lehet a válasz az eredményre?

Kedden két nagy kínai légitársaság is hirtelen belenyúlt a korábban már meghirdetett stabil budapesti májusi-júniusi menetrendjébe. A China Southern Airlines heti 3-ról, heti 2 járatra vágja vissza a Kanton-Budapest közötti vonalon a gyakoriságot. Itt a csütörtöki járatokat vették ki. A Hainan Airlines pedig egyelőre májusban heti 1-re csökkentette a korábban télen és nyáron is stabilan hetente kétszer működő Sencsen és Budapest közötti járatát. Itt a hétfői járat ugrott.

Két kínai légitársaság is váratlanul változtatott a menetrendjén

A Budflyer repülésfigyelő blog Facebook-bejegyzése szerint az Air China és a China Eastern Airlines/Shanghai Airlines, amelyek szintén budapesti járatokkal rendelkező kínai légicégek egyelőre nem változtattak a budapesti járataik menetrendjén.

A két kínai légitársaság egyelőre nem indokolta meg a lépését. Azonban elképzelhető, hogy a közel-keleti konfliktus miatt jelentkező és várható üzemanyaghiány is közrejátszott a járatritkításról hozott döntésben.

Megtörte a csendet Donald Trump: először beszélt a magyar választás eredményéről és Orbán Viktorról – „A barátom volt, nem engedte, hogy tönkretegyék az országot”

Donald Trump megszólalt Orbán Viktor választási vereségével kapcsolatban: „A barátom volt. Rendes ember, jó munkát végzett a migráció terén. Nem engedte, hogy odamenjenek és tönkretegyék az országot, ahogyan Olaszországban (történt)” – jelentette ki az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

„Az egyik ok, amiért támogattuk őt a választásokon, nem az volt, hogy nem értettük a közvélemény-kutatásokat. Tudtuk persze, hogy Orbán valószínűleg veszíteni fog. De úgy döntöttünk, hogy cselekszünk, mert ő volt az egyik azon kevés európai vezető közül, akik hajlandók voltak szembeszállni a brüsszeli bürokráciával, amely ártott az Egyesült Államoknak. Amikor európai tisztviselők támadták az amerikai vállalatokat, Orbán gyakran az egyetlen volt, aki felszólalt az amerikai érdekek mellett, és megvédte azokat” – mondta a Fox Newsnak adott interjújában JD Vance amerikai alelnök.

Itt az első orosz reakció az eredményre, brutális jóslat hangzott el – „Négy hónap múlva”

„Az Európai Unió szétesését csak felgyorsítják a magyarországi választások eredményei” – fejtette ki véleményét Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök külföldi országokkal folytatott beruházási és gazdasági együttműködésért felelős különleges képviselője.