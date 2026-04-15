Azonnali kínai döntés született Magyarországról a választás után, ez fájni fog Budapestnek: ez lehet a válasz az eredményre?
Kedden két nagy kínai légitársaság is hirtelen belenyúlt a korábban már meghirdetett stabil budapesti májusi-júniusi menetrendjébe. A China Southern Airlines heti 3-ról, heti 2 járatra vágja vissza a Kanton-Budapest közötti vonalon a gyakoriságot. Itt a csütörtöki járatokat vették ki. A Hainan Airlines pedig egyelőre májusban heti 1-re csökkentette a korábban télen és nyáron is stabilan hetente kétszer működő Sencsen és Budapest közötti járatát. Itt a hétfői járat ugrott.
A Budflyer repülésfigyelő blog Facebook-bejegyzése szerint az Air China és a China Eastern Airlines/Shanghai Airlines, amelyek szintén budapesti járatokkal rendelkező kínai légicégek egyelőre nem változtattak a budapesti járataik menetrendjén.
A két kínai légitársaság egyelőre nem indokolta meg a lépését. Azonban elképzelhető, hogy a közel-keleti konfliktus miatt jelentkező és várható üzemanyaghiány is közrejátszott a járatritkításról hozott döntésben.
Megtörte a csendet Donald Trump: először beszélt a magyar választás eredményéről és Orbán Viktorról – „A barátom volt, nem engedte, hogy tönkretegyék az országot”
Donald Trump megszólalt Orbán Viktor választási vereségével kapcsolatban: „A barátom volt. Rendes ember, jó munkát végzett a migráció terén. Nem engedte, hogy odamenjenek és tönkretegyék az országot, ahogyan Olaszországban (történt)” – jelentette ki az Amerikai Egyesült Államok elnöke.
„Az egyik ok, amiért támogattuk őt a választásokon, nem az volt, hogy nem értettük a közvélemény-kutatásokat. Tudtuk persze, hogy Orbán valószínűleg veszíteni fog. De úgy döntöttünk, hogy cselekszünk, mert ő volt az egyik azon kevés európai vezető közül, akik hajlandók voltak szembeszállni a brüsszeli bürokráciával, amely ártott az Egyesült Államoknak. Amikor európai tisztviselők támadták az amerikai vállalatokat, Orbán gyakran az egyetlen volt, aki felszólalt az amerikai érdekek mellett, és megvédte azokat” – mondta a Fox Newsnak adott interjújában JD Vance amerikai alelnök.
Itt az első orosz reakció az eredményre, brutális jóslat hangzott el – „Négy hónap múlva”
„Az Európai Unió szétesését csak felgyorsítják a magyarországi választások eredményei” – fejtette ki véleményét Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök külföldi országokkal folytatott beruházási és gazdasági együttműködésért felelős különleges képviselője.
„Ez csak fel fogja gyorsítani az EU szétesését. Négy hónap múlva ellenőrizzék, igazam volt-e” – írta az X közösségi platformon a képviselő. Dmitrijev bejegyzésében nem tért ki arra, hogy miként alakulhat Oroszország Magyarországhoz való viszonya a választás után.