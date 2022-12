A novemberben látványosan összeomló kriptotőzsde, az FTX és vezetője, a kriptopiacon csak SBF néven emlegetett Sam Bankman-Fried ismertségét és népszerűségét számos módon kívánta növelni. Ezek között megtalálhatjuk SBF jótékonysági törekvéseit és politikai adományait éppúgy, mint a különböző szponzori szerződések sorát is.

Fotó: Sarah Morris / Getty Images

Többek között Tom Brady, Giselle Bündchen, Naomi Oszaka, Shaquille O’Neal és Stephen Curry is kötélnek állt, és a nevét adta az FTX népszerűsítéséhez, de a Miami Heats stadionja is az FTX nevét viselte egy szponzori szerződés eredményeként. Ugyanakkor Taylor Swifttel végül nem sikerült megállapodnia az FTX-nek, noha százmillió dolláros nagyságrendű szerződésről volt szó a részleteket ismerő források szerint.

A tárgyalások rávilágítottak SBF és köre, valamint a kívülről érkező, hagyományos vezetők közötti különbségekre is, legalábbis ha hihetünk a Financial Times forrásainak.

A cégvezető kezdetben támogatta a szerződést, hiszen ő maga is az énekesnő rajongója volt,

ám az üzletet főként a cég egy másik vezetője, Claire Watanabe szorgalmazta.

Mások, köztük a cég amerikai részlegét, az FTX US-t vezető, korábban olyan pénzügyi cégeknél mint a Jane Street és a Citadel dolgozó Brett Harrison ugyanakkor ellenezte a szerződést, mondván, az túl drága, és általában is kérdőre vonták a hírességekkel kötött reklámszerződések hasznát. A megállapodás ellenzői szerint ráadásul Swift rajongótábora nem feltétlenül a kriptokereskedelem optimális célpontja.

Az FTX egy volt alkalmazottja szerint ráadásul mivel az énekesnőben fel sem merült, hogy a korábban jelzett celebekhez hasonló szintű támogatást nyújtson,

ezért a hatalmas összegért cserébe maximum arra lett volna hajlandó, hogy turnéja támogatói között tűnjön fel a bukott kriptotőzsde.

Noha természetesen nem az FTX volt az egyetlen kriptocég, amely brutális összegeket költött reklámokra, SBF vállalkozása az egyik legjelentősebb hirdetője volt a szektornak. Azzal, hogy Swift nem egyezett bele a többek között a koncertjegyeket NFT-ként árusítani kívánó szerződésbe, mindenesetre elkerülte, hogy nevét összekösse a becsődölt társaság nevével.

A kriptotőzsde összeomlását bocsánatkérő médiaturnéján lényegében gondatlansággal magyarázó SBF szavainak ugyan számos sajtótermék ad helyet, ám az iparági szereplők túlnyomó többsége szerint nem véletlen baleset vagy bocsánatos hibák és figyelmetlenség, hanem teljesen nyilvánvaló bűncselekmények vezettek az ügyfélpénzek dollármilliárdokra rúgó eltűnéséhez. A szektor szabályozatlansága ellenére ugyanis a lopás kérdését már az emberiség első törvénykönyvei is bűncselekménynek tartották, és az most is bűncselekmény a világ valamennyi országában, így a Bahamákon is.

Visszatekintve a globális és brutális méretre nőtt csalás életben maradását segíthették az FTX hirdetései, például az, amelyiket a Super Bowl félidejében vetítettek le. Ebben az amerikai humorista, Larry David játssza a szkeptikus szerepét, aki nem ért egyet azzal az állítással, hogy az FTX biztonságos és egyszerű módja a kriptokereskedésnek.