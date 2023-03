A legfelsőbb bíróság is foglalkozik már az Adani-botránnyal A Hindenburg shortos csoport bejelentése nyomán, amely szerint Gautam Adani a világtörténelem legnagyobb csalója, az üzletember hét vállalatból álló cégcsoportja hatalmas értékvesztést szenvedett el, ezen túlmenően már az elemzők szemében is leszerepelt, és így az ország legnagyobb cégeinek teljesítményét mérő MSCI-indexben is csökkenni fog a részesedése.