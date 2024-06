Osztalékot kaptam, állampapírba vagy részvénybe fektessem?

Kellemes feladat előtt állnak a magyar osztalékrészvényeket tartó befektetők, akiknek dönteniük kell, mihez kezdjenek a napokban a számlájukra érkező, összesen több százmillió forintos összeggel. A kora nyárra időzített kifizetésekből akár üdülésüket is finanszírozhatják a tőzsdézők, azoknak viszont, akik inkább tovább fialtatnák pénzüket, az alábbiakban mutatunk néhány ötletet.

Állampapírban, hazai részvényben vagy külföldi ETF-ben is kamatoztathatják a napokban érkező osztalékot a hazai befektetők / Fotó: Shutterstock

A legtöbb osztalékot fizető hazai nagyvállalatok közül az OTP a hét elején fizette ki a részvényesi juttatást, szerdán érkezik a Mol osztaléka is, a Richter befektetői pedig jövő héten jutnak a pénzükhöz.

A kispapírok közül az Alteo tekintélyes, papíronként 400 forintos osztaléka pénteken érkezik, de a júliusban fizető Waberer’s és ANY Biztonsági nyomda részvényesei is elkezdhetnek már gondolkodni az összeg felhasználásán.

Az óvatosabbaknak: osztalékból magyar állampapírt

Az óvatosabbaknak továbbra is kínálja magát a magyar állampapír. A jelenleg forgalmazott sorozatok ugyan már nem kínálnak olyan kiemelkedő, két számjegyű kamatot, mint akár csak bő fél éve, a pénzüket biztos helyen tudni vágyók így is megláthatják ezekben is a fantáziát.

A legmagasabb, 8,37 százalékos éves kamattal a hároméves futamidejű Bónusz kecsegtet, az ennél jóval hosszabb, nyolcéves lejáratú Prémium Magyar pedig 7,9 százalékot hoz évente.

Az előbbinél a diszkontkincstárjegyek aukciós átlaghozama, az utóbbinál pedig az előző évi mértéke adja a kamatbázist, amire kamatprémiumot is fizet az államkincstár. A magasabb kamatozású papírok közé tartozik még a hároméves Fix Magyar Állampapír, melynek kamata nevének megfelelően rögzített, évi 7 százalék. Az Államadósság Kezelő Központ régi-új terméke, a „felturbózott”, lépcsőzetes kamatozású MÁP Plusz évi átlagban 6,73 százalékot kínál a megtakarítóknak az ötéves futamidő során.

OTP, Mol, Richter: az elemzők szerint nem lehet velük mellényúlni

Aki a pesti tőzsdén megszerzett hozamot helyben fektetné be, annak is van bőven lehetősége. A hosszú távon gondolkodó befektetőknek kézen fekvő lehet az osztalékot visszaforgatni ugyanabba a részvénybe. Ez, amellett, hogy kényelmes megoldás, a következő években érkező osztalékot is növelheti, hiszen így több után érkezik majd a kifizetés.

Ezen túlmenően is érdemes lehet magyar részvényekből szemezgetni, a hazai részvénypiac ugyanis meglehetősen alacsony árazású, amit a négy legfogalmasabb blue chip részvény elemzői célárai is tükröznek:

a Magyar Telekom 10,8 százalékos,

az OTP 11,9 százalék,

a Richter 17,5 százalék,

a Mol pedig 22,6 százalékos hozamlehetőséget kínál

a következő egy év során az LSEG Lipper adatbázisában szereplő célárakat alapul véve.

Van élet a magyar eszközökön túl is

Természetesen a magyar eszközökön túl is van élet, sőt a befektetési univerzum sok tízezer termékéből válogathatnak a befektetők, akik számára éppen a bőség zavara jelenthet kihívást. Nem feltétlenül érdemes azonban túlbonyolítani a döntést, akár egy szélesebb körből válogató, tőzsdén kereskedett indexkövető alap (ETF) is optimális megoldás lehet. Már csak azért is, mert több kutatás is megállapította, hogy a szélesebb piac hozamát újra és újra csak igen kevés profi befektető tudta az évek során felülteljesíteni.

Az ETF-ek mellett szól még a jó diverzifikáltság és a költséghatékonyság is, ezeknek a termékeknek a kezelési költsége ugyanis jellemzően töredéke – csupán néhány tized százalék – a hagyományos befektetési alapokénak vagy a portfóliómenedzserek sikerdíjainak.

Európa vagy Amerika?

A félezer legnagyobb amerikai vállalat részvényeit tartalmazó S&P 500 index például kifejezetten jól teljesít idén, tavasszal történelmi csúcsot is döntött, ahonnan még kissé lefordulva is közel 11 százalékos pluszban áll. A rali folytatódhat az év végéig,

a Wells Fargo stratégái szerint 5700 ponton zárhatja az évet a legmeghatározóbb fejlett piaci részvényindex. Ez további nyolcszázalékos hozamot jelenthet a jelenlegi szintről.

A ralit a bankház szerint a novemberi elnökválasztás is támogathatja, legalábbis a múltbéli tapasztalatok alapján az amerikai részvényindex a legutóbbi három elnökválasztás környékén egyaránt erős hozamokat szállított. A Wells Fargo másik érve, hogy ha idén megindul a Fed kamatcsökkentése, az a reáleszközök, köztük a részvények felé terelheti a jelenleg még kötvényekben, pénzpiaci termékekben fialó tőkét.

A Citibanknál az európai részvényekben hisznek inkább, mégpedig leginkább azért, mert a bank – a Wells Fargóval ellentétben – tartósan magas kamatokkal számol, legalábbis Európában. Egy ilyen környezetben pedig a ciklikus részvények teljesítenek jól, melyekből kontinensünkön jóval több található, mint a tengerentúlon.