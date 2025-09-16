Állampapír: hirtelen összeomlott a kereslet, valami furcsa történt a magyarokkal – pedig az egyik kötvény sok pénzt fial

Rég nem fogyott olyan kevés lakossági állampapír a hazai piacon, mint a múlt héten. Az ÁKK friss adatai szerint a 37. héten mindösszesen 39 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok itthon, ami nagymértékben alulmúlja nem csak a július végi, közel 100 milliárd forintos heti forgalmat, de az elmúlt hetek lokális mélypontját jelentő 45,7 milliárdos értékesítését is.

A FixMÁP megingathatatlanul a hazai lakossági állampapírpiac királya / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A FixMÁP megingathatatlanul a hazai lakossági állampapírpiac királya

A 37. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 18,8 milliárd forint, kétmilliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 10,8 milliárd forint, szintén kétmilliárd forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 6,8 milliárd forint, közel ötmilliárd forinttal kevesebb, mint a 36. héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 3,7 milliárd forint, kétmilliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,62 milliárd forint, gyakorlatilag ugyanannyi, mint a megelőző héten.

Azt ugyanakkor továbbra sem lehet mondani, hogy a magyar lakossági állampapírpiacon ne lehetne erős vételeket találni: a FixMÁP-pal például három vagy öt évre tudják maguknak biztosítani a lakossági befektetők az évi 6,5 százalékos hozamot, ami a jelenlegi inflációs környezetben egyértelműen reálhozamot jelent a vevőknek. A FixMÁP negyedévente fizeti ki az aktuális időszakra eső kamatot, jelenleg 2874 milliárd forintnyi állománnyal rendelkezik.

A BMÁP-ból pedig, amely jelenleg 2436 milliárd forintnyi tőkét tudhat magáénak, négy- és hatéves futamidejű sorozatok léteznek, melyek kamata változik: egy kamatbázisból és egy kamatprémiumból áll. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, három hónapos diszkontkincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával.

A sorozatok e kamatbázis felett biztosítanak kamatprémiumot, melynek mértéke a négy- és a hatéves sorozat esetében jelenleg 1 százalék, a hatéves futamidejű sorozat esetében az utolsó két évben 1,5 százalék.