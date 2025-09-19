Politikai patthelyzet Varsóban: mit hoz Nawrocki elnöksége a gazdaságnak?

A 2025-ös köztársaságielnök-választás pár hónappal ezelőtt jelentős esemény volt Lengyelországban. Karol Nawrocki jobboldali jelölt hajszálnyival kerekedett felül a liberális kormánykoalíció jelöltjén, Rafal Trzaskowskin. Az esemény tovább polarizálta a lengyel bel- és külpolitikát, valamint fokozta a kormány és az államfő közötti intézményi konfliktusokat. Hazánkkal ellentétben a lengyeleknél a köztársasági elnök nem csupán egy formális vezető, hanem erős politikai befolyással rendelkezik, ebből kifolyólag kemény konfliktusokat hozhat Nawrocki személye, és várhatóan vétózni fogja a kulcsfontosságú reformokat, ami tartós belpolitikai patthelyzethez vezethet.

A Karol Nawrocki köztársasági elnök és a kormány közötti erősödő konfliktus tartós intézményi blokádot hozhat, ami pedig a lengyel gazdasági növekedést is megtörheti / Fotó: NurPhoto via AFP

Erősödő költségvetési nyomás

A helyzetet tovább fokozza, hogy a költségvetés helyzete az elmúlt években romlott, és 2024-re a hiány elérte a GDP 6,6 százalékát. Ezt elsősorban a magas védelmi és szociális kiadások okozták. Ez jóval meghaladja az EU által elvárt 3 százalékos küszöböt, a kormány az idei és következő évre is 6 százalék feletti hiányt prognosztizált, ami még mindig túl magas ahhoz, hogy elkerüljék az EU túlzotthiány-eljárását.

Az államadósság szintén aggasztó szinten van (körülbelül 55 százalék), és 2026-ra várhatóan eléri a GDP 65,3 százalékát. A kormány törekszik az adósságkezelési stratégiáján csiszolni, és 61 és 64 százalék között stabilizálná az államadósságot.

Ehhez azonban szigorúbb kiadási kontroll szükséges, és erőteljes gazdasági növekedés is.

A Lengyel Nemzeti Bank szeptember elején harmadszor is kamatot csökkentett az elmúlt öt hónapban. A monetáris tanács 25 bázispontos vágással 4,75 százalékra mérsékelte az alapkamatot, miután az infláció 2,8 százalékra esett vissza augusztusban. A jegybanki kommunikáció szerint az inflációs nyomás enyhülése tette lehetővé a kamatláb módosítását, azonban a lazának mondható fiskális politika továbbra is kockázatot jelent az árstabilitásra nézve. A tanács tagjai megosztottak a további lépéseket illetően:

a Bloomberg adatai szerint az elemzők további egy 25 pontos vágásra számítanak még idén;

a jegybank következő döntéseit azonban nagyban befolyásolja majd a novemberben publikálandó új gazdasági előrejelzés, különös tekintettel a béremelkedési nyomásra és az infláció középtávú pályájára.

Törékeny növekedés, fokozódó kockázatok a lengyel gazdaságban

A gazdasági növekedés idén várhatóan 3,6 százalék, míg jövőre 3,5 százalék körül alakul. A gazdasági növekedés fő hajtóereje a belső kereslet marad, különösen a reálbérek emelkedése által ösztönzött magánfogyasztás.