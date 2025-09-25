Összeszedte magát a Mol, esik a Telekom

Vegyes képet mutattak a csütörtök reggeli tőzsdenyitás előtti kereskedésben a főbb európai részvényindexek. A piaci szereplők egyebek között a Svájci Nemzeti Bank kamatdöntésére várnak, amelyet fél 10 körül tesznek közzé. Hat egymást követő csökkentést követően a bank várhatóan nulla százalékon tartja irányadó rátáját. Idehaza csökkenéssel kezdett a BUX, ám a Mol erősödött közvetlenül a tőzsdenyitás után.
A DAX 0,17 százalékkal, míg a brit FTSE 100 0,34 százalékkal csökkent. Ugyanakkor az Euro Stoxx 50 0,13 százalékkal, a francia CAC 40 pedig 0,1 százalékkal emelkedett.
Az euró és az angol font is stagnált kora reggel a dollárral szemben.
Németországban összességében emelkedést várnak csütörtökön a DAX-tól, ami azonban nem a szerdai amerikai kereskedés folyománya, mivel a Wall Street mindhárom vezető indexe mínuszban zárt előző este.
A rekordok után a befektetők szusszantak egyet
– írta csütörtök reggel a Commerzbank. A figyelem az esedékes gazdasági adatokra irányul a tengerentúlon is. Csütörtökön a munkaerőpiaci helyzetkép és a második negyedéves GDP végleges adatai, pénteken az amerikai jegybank, a Fed által preferált személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexe kerül a középpontba.
Jerome Powell, a Fed elnöke az utóbbi időben meglehetősen óvatos volt, és kerülte a potenciális októberi kamatcsökkentésekkel kapcsolatos egyértelmű kijelentéseket. Annyit kockáztatott meg, hogy a túl gyors lazítás veszélyeztetheti az infláció feletti kontrollt, a túlzottan szigorú politika ellenben a munkaerőpiacot gyengítené. Marad tehát az arany középút, csak azt nem tudni egyelőre, hogy az hol húzódik.
A BUX mindehhez képest nagyjából 0,3 százalékkal, 98 173 pontra csökkent a tőzsdenyitást követő pillanatokban.
A leggyengébben a Magyar Telekom startolt el, 1,1 százalékkal, 1782 forintig csúszva.
Az OTP nyitóára 0,3 százalékkal, 28 610 forintra, a Richteré 0,4 százalékkal, 9900 forintra süllyedt.
A Mol kurzusa viszont 0,5 százalékkal, 2694 forintra nőtt.
A forint is harmatgyengén indított. Az euró reggel 9 tájban 391,8 forint körül járt a bankközi devizapiacon.
