A Tesla hűséges hívei varázsütésre a kriptóhoz pártolnak át egy országban

A koreai kisbefektetők augusztusban nettó 657 millió dollár értékben adtak el Tesla-részvényeket, ami 2019 eleje óta a legnagyobb kiáramlás – derült ki Bloomberg letéti adatok alapján végzett számításaiból.

Szabadulnak Tesla-részvényeiktől a dél-koreai kisbefektetők / Fotó: SeongJoon Cho

Tesla-részvényből etherproxyba teszik a pénzüket

A TSLL tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely kétszeres tőkeáttétellel kínál kitettséget a Tesla részvényeire, szintén a legnagyobb havi kiáramlást regisztrálta 2024 eleje óta: a letéti adatok szerint augusztusban 554 millió dollárt vontak ki belőle.

A technológiafüggő kelet-ázsiai befektetők az e-autó-gyártó részvényeiből kivont forrásaikat, ha lehet, még volatilisabb befektetésekbe kezdték el önteni, például mintegy 253 millió dollárból vették a Bitmine Immersion Technologies nevű cég részvényeit, amelyeket az ether kriptodeviza helyettesítő termékének tartanak, mivel a Bitmine szakmányban vásárolja ezt a digitális devizafajtát.

Az elmúlt négy hónapban bekövetkezett 1,8 milliárd dolláros exodus mindenesetre pontosan jelzi, hogy a Tesla egyik leghűségesebb kisbefektetői bázisa hogyan erodálódik, holott korábban a Dél-Koreából kiinduló vételi hullámok is főszerepet játszottak Elon Musk cégének felértékelődésében.

Még mindig rengeteg Tesla-részvényük van a koreaiaknak

A koreai kisbefektetők, akik a Covid-korszakban az amerikai Big Tech első számú hívei voltak, most már nem a Teslától várják pénzük fialtatását.

A Tesla korábban inspiráló narratívát kínált, de az utóbbi időben már nem tudja elnyerni az emberek szívét, nem sikerült saját meggyőző MI-narratívával sem kijönnie

– mondta a Bloombergnek Han Jungsu, egy 33 éves kisrészvényes, aki először 2019-ben vásárolt Tesla-részvényeket, amelyeket idén adott el. Helyettük olyan vállalatokra kívánnak koncentrálni, amelyeknél nagyobb emelkedési potenciált látnak.

Az elmúlt 4 hónapban 1,8 milliárd dollárnyi tőkét vontak ki a Tesla részvényeiből a koreai kisbefektetők.

Hiába csökken azonban a Tesla népszerűsége Koreában, még mindig ez a legnagyobb mennyiségben felhalmozott külföldi részvény az ország lakossági befektetőinek körében, hiszen mintegy 21,9 milliárd dollárra rúg az állományuk. Ehhez képest az Nvidia és a Palantir Technologies messze lemaradva áll a második és harmadik helyen a kedvencek között.