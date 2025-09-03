Befektetés: ezekkel a hazai papírokkal kaszálnak a tőzsdézők – így lehet duplázni egy hónap alatt

A nyár végén is lehetett sok pénz keresni a pesti tőzsdén, noha a BUX index ezúttal visszafogottabb, szűk másfél százalékos emelkedést tudott felmutatni csupán augusztusban, akadt a pesti parketten rövid távon is magasan megtérülő befektetés.
A 16 tagú magyar blue chip részvénykosárban többségbe kerültek az alulteljesítő kibocsátók. Csalódást okozott az idén egyébként nagyot ralizó osztalékpapír, az ANY Biztonsági Nyomda, az indexkosár egyetlen eurós részvénye, a Graphisoft Park és a megújuló energiában utazó Alteo is. Nem termett babér azoknak sem, akik a Richterre vagy a Molra tették tétjeiket, de a legnagyobb havi árfolyamesés is megállt 5 százaléknál.
Aki viszont jól választott, akár 10 százalékos, vagy ahhoz közeli hozamot is zsebre vághatott az utolsó nyári hónapban a BUX-kosár top három részvényével, két kispapírral pedig bankot robbanthattak a jól spekuláló tőzsdézők.
A bronzérmes Waberer’s 7 százalékkal értékelődött fel, ami annak tükrében egyáltalán nem meglepő, hogy a logisztikai vállalat egymás után szállította a jó híreket augusztusban. A részben Tiborcz István érdekeltségébe tartozó vállalat
ahol 22 ezer négyzetméteres debreceni logisztikai központot építenek majd.
A Waberer’snél is valamivel erősebb, 9 százalék feletti emelkedést értek el a 4iG részvényei. A távközléstől az infokommunikáción át a védelmi iparig egyre több területen meghatározó piaci szerepet szerző holding számára meglehetősen sűrű volt a nyár vége.
A társaság augusztus elején többlépcsős, 96 milliárd forint értékű tőkebevonást indított, majd Európa legnagyobb műholdas szolgáltatójával is megállapodást kötött. Az első féléves beszámoló alapján ugyan veszteséges volt a 4iG, tisztított működési eredménye így is nagyot nőtt, meghaladva a 120 milliárd forintot.
A hónap nyertese mégis a Magyar Telekom, melynek részvényei több mint 10 százalékot emelkedtek. A távközlési piacon a 4iG-vel is versengő társaság papírjai az augusztus eleji gyorsjelentés közzétételét követően indítottak ralit. Az Mtel meggyőző teljesítménye és több mint negyedével bővülő profitja mellett a befektetők az egész évre vonatkozó, felfelé módosított optimista eredményvárakozás miatt is dönthettek a részvényvásárlás mellett.
A legnagyobb hozamokat nem a BUX-indexben forgó, nagy- és közepes kapitalizációjú részvények, hanem két Xtend piaci kispapír szállította.
A teljes hazai mezőnyből magasan kiemelkedő Épduferr papírjaival 144 százalékos árfolyamnyereséget érhettek el a befektetők, azaz közel két és félszeresére növelhették tőkéjüket röpke egy hónap alatt.
A dunaújvárosi építőipari vállalat elképesztő tőzsdei raliját az Otthon Start program szeptemberi indulása is támogathatja, a kedvezményes otthonteremtési hitellehetőség ugyanis a ház- és lakásépítéseknek is lendületet adhat, ezáltal az építőipar is nyertese lehet a kormányzati intézkedésnek.
A meredek felértékelődés másik oka a növekvő közkézhányad, vagyis a kisbefektetők kezében lévő részvényállomány bővülése lehet, ami nagyobb likviditást és kereskedési forgalmat hozhat a kisrészvény piacán.
Augusztus másik sztárrészvénye a Glia Nova volt. A pesti tőzsdén április végén megjelent biotechnológiai fókuszú holding papírjai 72 százalékot meneteltek augusztusban.
Az innovatív vállalat működésének középpontjában az algák és baktériumok együttes alkalmazásán alapuló technológiák integrálása áll, különösen a mezőgazdaság, a táplálékkiegészítők és a takarmányozás területén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.