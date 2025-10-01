DAX-újoncok: két bástya a német tőzsde sakktábláján

Lassan tíz napja már, hogy kikerült a Porsche AG és a Sartorius a német tőzsde elitklubjából, a DAX-indexből, s helyettük két kevésbé ismert újonc, a Scout24 és a Gea Group lépett fel az első ligába.

Scout24, a DAX-újonc ingatlanportál / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egy részvény bekerülése a DAX-ba jóval több, mint puszta formaság, a német első vonalba sorolt konszernek papírjai ugyanis a magán- és intézményi befektetők mellett automatikusan a globális alapkezelők és a világ élvonalához tartozó elemzőcégek figyelmének a középpontjába kerülnek.

Jól is vette az első kanyart a két papír, a gépgyártó Gea Group árfolyama nagyjából 3 százalékkal, 62,8 euróra, míg a Németországban népszerű ImmoScout24 ingatlanportált működtető Scout24 kurzusa mintegy 4 százalékkal, 106 euróra emelkedett a szeptember 22-én megtörtént kategóriaváltás óta.

Scout24: magas árrésű digitális platform

Az ImmoScout24 Németország vezető ingatlanportálja, egy olyan digitális piactér, amely havonta több millió látogatót vonz. A vállalat elsősorban fizetős hirdetésekkel, ügynököknek szóló előfizetési és kiegészítő szolgáltatásokkal, például hitelképesség-ellenőrzéssel, költöztetéssel, illetve finanszírozási szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére és keresi meg a pénzét.

Tavaly a Scout24 árbevétele több mint 11 százalékkal, 530 millió euróra nőtt éves bázison,

míg korrigált EBITDA-marzsa 59,2 százalék volt, ami még a technológiai szektorban is átlag feletti ráta.

A tőkehozam is meggyőző volt, a cég 164 millió euró szabad cash-flow-t termelt.

További pluszpont a hosszú távú befektetők táborában, hogy a DAX-újonc bőkezűen javadalmazza részvényeseit, a tavalyi nyereségére 1,20 eurós osztalékot fizetett részvényenként, és egy több mint 200 millió eurós részvény-visszavásárlási program is növeli a részvényesi értéket.

Év eleje óta a részvények körülbelül 24 százalékkal drágultak, a vállalat piaci kapitalizációja jelenleg körülbelül 7,7 milliárd eurót tesz ki.

Az elemzők vételre ajánlják a papírt, hiszen az LSEG (Londoni Tőzsdecsoport) mediáncélára 128 euró, ergo a jelenlegi 106 eurós árfolyamhoz képest akár egy 21 százalékos ralit is el tudnának képzelni.