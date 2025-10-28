Deviza
EUR/HUF388.05 -0.16% USD/HUF332.89 -0.23% GBP/HUF441.89 -0.71% CHF/HUF419.82 0% PLN/HUF91.76 -0.04% RON/HUF76.35 -0.15% CZK/HUF15.95 -0.19%
BUX106,545.17 +1.17% MTELEKOM1,806 +1.44% MOL2,944 +4.35% OTP31,400 +0.51% RICHTER10,460 +0.19% OPUS566 -0.53% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS5,000 0% BUMIX9,996.8 +0.14% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,289.35 +1.03%
Megtört a forint lendülete, száguld a Mol, csúcson az OTP

Remek a hangulat szerda délután a pesti tőzsdén, a Mol kurzusa 3,6 százalékkal lőtt ki, az OTP új történelmi csúcsra ért, rekordközeli szinten a BUX is. A forint lendületét vesztette a dollárral és az euróval szemben.
K. T.
2025.10.28, 15:13
Frissítve: 2025.10.28, 15:40

Elakadt kedd délután a forint délelőtt látott erősödése a főbb devizákkal szemben. Az euró a 388,2 forintos napi mélypontról 388,4 forintig jött vissza délután három óráig, ami csekély forinterőt jelez továbbra is.

Megtört a forint lendülete kedd délután az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

A dollár ellenben ledolgozta a nap első felében összeszedett hátrányát a hazai fizetőeszközzel szemben. A keresztárfolyam 15 órakor 333,6 forintnál járt.

A régiós fizetőeszközökhöz viszonyítva kedvező a kép, a lengyel zloty és a cseh korona is 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste elemzői jegyzete szerint jól alakultak az európai autóeladások szeptemberben, ezen belül kedvező, hogy a hazánkban működő gyártók is többségében növelni tudták az értékesítéseket, ami nagyban segítheti az ipar kilencedik havi visszapattanását. Itthon holnap külkereskedelmi adatok látnak napvilágot, majd csütörtökön jön a várva várt GDP. Ma kezdődik a hét fő eseménye, a Fed ülése, magyar idő szerint szerda este jelentkeznek majd a bejelentésekkel – írják.

A Fedtől újabb 25 bázispontos kamatvágást, a héten ugyancsak kamatdöntő ülést tartó Európai Központi Banktól kamattartást várnak a piacok.

A pesti tőzsdén jó hangulatban zajlik a kereskedés. A BUX 1,2 százalékos menetelést követően 106 530 pontnál jár, ezzel karnyújtásnyira került mindenkori csúcsától.

A hazai tőkepiacot a szárnyaló Mol húzza leginkább, melynek részvényei – vélhetően a Morgan Stanley céláremelése, valamint a százhalombattai finomító újranidításának hírére – 3,6 százalékot ugrott.

Az OTP 0,8 százalékkal drágul, a bankpapír kurzusa történelmi rekordot döntött ma 31 570 forinton. A Richter fél százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom pedig másfél százalékkal erősödött.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

