Megtört a forint lendülete, száguld a Mol, csúcson az OTP

Elakadt kedd délután a forint délelőtt látott erősödése a főbb devizákkal szemben. Az euró a 388,2 forintos napi mélypontról 388,4 forintig jött vissza délután három óráig, ami csekély forinterőt jelez továbbra is.

Megtört a forint lendülete kedd délután az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

A dollár ellenben ledolgozta a nap első felében összeszedett hátrányát a hazai fizetőeszközzel szemben. A keresztárfolyam 15 órakor 333,6 forintnál járt.

A régiós fizetőeszközökhöz viszonyítva kedvező a kép, a lengyel zloty és a cseh korona is 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste elemzői jegyzete szerint jól alakultak az európai autóeladások szeptemberben, ezen belül kedvező, hogy a hazánkban működő gyártók is többségében növelni tudták az értékesítéseket, ami nagyban segítheti az ipar kilencedik havi visszapattanását. Itthon holnap külkereskedelmi adatok látnak napvilágot, majd csütörtökön jön a várva várt GDP. Ma kezdődik a hét fő eseménye, a Fed ülése, magyar idő szerint szerda este jelentkeznek majd a bejelentésekkel – írják.

A Fedtől újabb 25 bázispontos kamatvágást, a héten ugyancsak kamatdöntő ülést tartó Európai Központi Banktól kamattartást várnak a piacok.

A pesti tőzsdén jó hangulatban zajlik a kereskedés. A BUX 1,2 százalékos menetelést követően 106 530 pontnál jár, ezzel karnyújtásnyira került mindenkori csúcsától.