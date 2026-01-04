Deviza
EUR/HUF385,95 -0,04% USD/HUF331,79 +0,07% GBP/HUF445,83 +0,04% CHF/HUF413,91 -0,17% PLN/HUF91,73 +0,03% RON/HUF75,85 -0,05% CZK/HUF15,92 0% EUR/HUF385,95 -0,04% USD/HUF331,79 +0,07% GBP/HUF445,83 +0,04% CHF/HUF413,91 -0,17% PLN/HUF91,73 +0,03% RON/HUF75,85 -0,05% CZK/HUF15,92 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 680,52 +0,02% MTELEKOM1 888 -1,48% MOL3 450 +1,45% OTP38 010 -0,37% RICHTER10 320 +0,19% OPUS550 0% ANY8 100 +1,23% AUTOWALLIS156 +2,56% WABERERS5 340 +0,37% BUMIX10 459,35 -0,1% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 601,07 +0,31% BUX120 680,52 +0,02% MTELEKOM1 888 -1,48% MOL3 450 +1,45% OTP38 010 -0,37% RICHTER10 320 +0,19% OPUS550 0% ANY8 100 +1,23% AUTOWALLIS156 +2,56% WABERERS5 340 +0,37% BUMIX10 459,35 -0,1% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 601,07 +0,31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
átszervezés
Jászai Gellért
4iG

Komoly átalakulás a 4iG-nél: bejelentették a neveket, új vezért is kineveztek

Jászai Gellért vezérigazgatóként is szerepet vállal. Hat alelnök támogatja a 4iG elnök-vezérigazgatójának munkáját.
Murányi Ernő
2026.01.15, 10:02
Frissítve: 2026.01.15, 10:05

Azonnali hatállyal, azaz csütörtöktől újítja meg  irányítási struktúráját a 4iG - közölte a csoport a tőzsde honlapján.

LUS_9871 4iG
Megújul a 4iG irányítási struktúrája / Fotó: Kallus György 

Ettől a naptól a 4iG Csoport stratégiai irányítását, az üzletágak működésének és pénzügyeinek felügyeletét, valamint a kormányzati és nemzetközi üzleti kapcsolatok irányítását a cég igazgatósága látja el, élén Jászai Gellért elnök-vezérigazgatóval. Korábban Fekete Péter volt a vezérigazgató, Jászai Gellért pedig az igazgatóság elnöke volt.

Az elnök-vezérigazgató munkáját hat alelnök támogatja: 

  • Blénessy László - Nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnök 
  • Fekete Péter - Nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnök 
  • dr. Sárhegyi István - Kormányzati kapcsolatokért, valamint az űr- és védelmi iparért felelős alelnök 
  • Thurzó Csaba - a 4iG Csoport pénzügyekért felelős alelnök 
  • Tomcsányi Gábor - a 4iG Csoport működéséért felelős alelnök 
  • Tóth Béla - Informatikáért felelős alelnök.

 Linczényi Aladin korábbi általános alelnök szintén csütörtökön köszön le igazgatósági pozíciójáról. A jövőben közvetlenül Jászai Gellért elnök-vezérigazgató munkáját támogatja főtanácsadóként. 

A 4iG leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. a jövőben önálló szervezettel rendelkező holdinggá válik. A társaság igazgatósága 2026. január 15-i hatállyal Tábori Tamást vezérigazgatóvá nevezte ki, a közgyűlés pedig igazgatósági taggá választotta. 

Új üzletágként jön létre a nemzetközi digitális infrastruktúra terület. Az üzletág szervezeti és stratégiai kialakítása a nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnök, Blénessy László feladata.

 4IG részvény
4IG részvény09:47:24
Árfolyam: 4 310 HUF -65 / -1,51 %
Forgalom: 121 957 945 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A 4iG részvényei csütörtök délelőtt nagyjából 1,4 százalékkal,  4315 forintra csökkentek, az elmúlt egy évben azonban 340 százalékkal értékelődtek fel.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu