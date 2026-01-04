Komoly átalakulás a 4iG-nél: bejelentették a neveket, új vezért is kineveztek

Azonnali hatállyal, azaz csütörtöktől újítja meg irányítási struktúráját a 4iG - közölte a csoport a tőzsde honlapján.

Megújul a 4iG irányítási struktúrája / Fotó: Kallus György

Ettől a naptól a 4iG Csoport stratégiai irányítását, az üzletágak működésének és pénzügyeinek felügyeletét, valamint a kormányzati és nemzetközi üzleti kapcsolatok irányítását a cég igazgatósága látja el, élén Jászai Gellért elnök-vezérigazgatóval. Korábban Fekete Péter volt a vezérigazgató, Jászai Gellért pedig az igazgatóság elnöke volt.

Az elnök-vezérigazgató munkáját hat alelnök támogatja:

Blénessy László - Nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnök

Fekete Péter - Nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnök

dr. Sárhegyi István - Kormányzati kapcsolatokért, valamint az űr- és védelmi iparért felelős alelnök

Thurzó Csaba - a 4iG Csoport pénzügyekért felelős alelnök

Tomcsányi Gábor - a 4iG Csoport működéséért felelős alelnök

Tóth Béla - Informatikáért felelős alelnök.

Linczényi Aladin korábbi általános alelnök szintén csütörtökön köszön le igazgatósági pozíciójáról. A jövőben közvetlenül Jászai Gellért elnök-vezérigazgató munkáját támogatja főtanácsadóként.

A 4iG leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. a jövőben önálló szervezettel rendelkező holdinggá válik. A társaság igazgatósága 2026. január 15-i hatállyal Tábori Tamást vezérigazgatóvá nevezte ki, a közgyűlés pedig igazgatósági taggá választotta.

Új üzletágként jön létre a nemzetközi digitális infrastruktúra terület. Az üzletág szervezeti és stratégiai kialakítása a nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnök, Blénessy László feladata.