Dupla csúcs a magyar tőzsdén: az OTP és a BUX is soha nem látott magasságba ért – a forint is nagy nyertes
Újabb erős napot tudhat maga mögött a hazai részvénypiac, a vegyes nemzetközi hangulat dacára magabiztos emelkedés jellemezte a pesti tőzsdét. A BUX 1,3 százalékos ralival a hét második napján is rekordot döntött, 118 863 pontra érkezve a nap végére. A magyar blue chip részvények teljesítménye ugyanakkor vegyes volt a 22,7 milliárd forintot megmozgató tőzsdenapon.
Az ismételt csúcsdöntés ezúttal is leginkább az OTP remeklésének köszönhető, amely 1,8 százalékos meneteléssel kiemelkedett a mezőnyből, és 37 920 forintos záróárával ugyancsak eddig soha nem látott magaslatra ért.
Kitett magáért a Mol is, részvényei 1,7 százalékkal 3250 forintra drágultak. A Richter kurzusa eközben 0,9 százalékkal 10 290 forintig emelkedett.
A Magyar Telekom kilógott a sorból, a távközlési papír 0,8 százalékos esést követően 1850 forintról várhatja a folytatást.
A forint hullámzó teljesítményt mutatott kedden, de végül erősödni tudott a főbb devizák ellenében. A kereskedésének két inflációs adat, a decemberi magyar és az amerikai fogyasztói árindex szabott irányt. Reggeli mélypontról fordult a hazai fizetőeszköz az euróhoz képest, a 388-as szintről a tőzsdezárásra 386,3-ig jött vissza a kurzus. Ez 0,2 százalékos forinterőt jelez.
A dollárhoz képest 0,1 százalékos előnye maradt a hazai pénznek a pesti tőzsdezárásra, napon belül azonban ennél jobban is állt a forint. A váltási árfolyam 331,6 forint.
A régiós devizákkal összevetve is az erős oldalon maradt a hazai pénz: a cseh korona minimálisan lett olcsóbb, a lengyel zlotyn viszont 0,25 százalékot hozott délután 17 óráig.