Dupla csúcs a magyar tőzsdén: az OTP és a BUX is soha nem látott magasságba ért – a forint is nagy nyertes

Újabb erős napot tudhat maga mögött a hazai részvénypiac, a vegyes nemzetközi hangulat dacára magabiztos emelkedés jellemezte a pesti tőzsdét. A BUX 1,3 százalékos ralival a hét második napján is rekordot döntött, 118 863 pontra érkezve a nap végére. A magyar blue chip részvények teljesítménye ugyanakkor vegyes volt a 22,7 milliárd forintot megmozgató tőzsdenapon.

Újabb csúcsra ért az OTP kedden, a forint is az erős oldalra került / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az ismételt csúcsdöntés ezúttal is leginkább az OTP remeklésének köszönhető, amely 1,8 százalékos meneteléssel kiemelkedett a mezőnyből, és 37 920 forintos záróárával ugyancsak eddig soha nem látott magaslatra ért.