Újabb csúcsra tör a pesti tőzsde, kilőtt a Mol a piaci rajtkor – a forint a gyenge magyar ipar miatt bánkódik

A szerdai csúcsdöntést köetően menetel tovább a hazai részvényiac. A pesti tőzsdét ma reggel is a Mol remeklése húzza, a forintot viszont lejtőre állította a gyenge ipari adat.
K. T.
2026.01.15, 09:09
Frissítve: 2026.01.15, 09:57

Pozitív hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, az előző napi csúcsdöntés után még feljebb tudott kapaszkodni a hazai börze. A BUX index 0,2 százalékos erősödéssel, 120 801 ponton kezdett.

Újabb csúcsra tör a pesti tőzsde, kilőtt a Mol a piaci rajtkor - a forintot gyengíti a gyenge ipari adat / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető magyar nagypapírok közül az OTP 38 150 forinton stagnált, a már szerdán is remeklő Mol egy százalékkal drágult tovább, 3 434 forintig. A Magyar Telekom 0,2 százalékkal 1920 forintra emelkedett, a Richter árfolyama 0,1 százalékkal 10 290 forintig fordult le.

A forint kora regeli erősödési kísérletét megakasztotta a KSH által reggel közölt gyenge hazai ipari termelési adat . Az euró jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett a tőzsdenyitásig, a kereztárfolyam 386,3 fonton áll cikkünk írásakor.

A dollárhoz képest 0,2 százalékkal erétékelődött le a hazai fizetőeszköz, itt is a kedvezőtlen hazai makroadat állította lejtőre a kurzust. A váltási árfolyam 332,2 forintig emelkedett.

A régiós devizákhoz képest ugyancsak gyengén teljesít csütörtök reggel a hazai pénz. A cseh korona 0,14 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal drágul.

