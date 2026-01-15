Újabb csúcsra tör a pesti tőzsde, kilőtt a Mol a piaci rajtkor – a forint a gyenge magyar ipar miatt bánkódik

Pozitív hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, az előző napi csúcsdöntés után még feljebb tudott kapaszkodni a hazai börze. A BUX index 0,2 százalékos erősödéssel, 120 801 ponton kezdett.

Újabb csúcsra tör a pesti tőzsde, kilőtt a Mol a piaci rajtkor - a forintot gyengíti a gyenge ipari adat / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető magyar nagypapírok közül az OTP 38 150 forinton stagnált, a már szerdán is remeklő Mol egy százalékkal drágult tovább, 3 434 forintig. A Magyar Telekom 0,2 százalékkal 1920 forintra emelkedett, a Richter árfolyama 0,1 százalékkal 10 290 forintig fordult le.

A forint kora regeli erősödési kísérletét megakasztotta a KSH által reggel közölt gyenge hazai ipari termelési adat . Az euró jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett a tőzsdenyitásig, a kereztárfolyam 386,3 fonton áll cikkünk írásakor.