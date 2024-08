Petrodollár: volt, van, lesz?

Ennek ellenére, a petrodollár több évtizedes hegemóniája után, ma az a helyzet, hogy az olajkereskedelmi ügyletek 20 százalékát már nem dollárban kötik, és ha kismértékben is, de a devizatartalékként kezelt amerikai dollár globális részesedése is esett. A tartalékvaluta-kosárban a dollár aránya az utóbbi 25 évben 72 százalékról 2022-re 58,4 százalékra csökkent, és az, hogy ezzel párhuzamos pályát futott be az euró is – a 2012-es 24,1 százalékról 2022-re 20,5 százalékra csökkent – jelzi a Nyugat pénzügyi befolyásának gyengülését.

Sok nyugati szakértő azonban szkeptikus a dollár globális szerepének a megkérdőjelezését illetően, láttunk már karón varjút jeligével.

Például, amikor az 1980-as évek végén megjelent Japán mint feltörekvő gazdasági hatalom, sokan úgy gondolták, hogy a jennek sokkal nagyobb szerepe lesz a világgazdaságban. Nem így lett, ma a jen a devizatartalék-állománynak nagyjából csak az 5 százalékát teszi ki. Ha az okokat keressük, két dologba bizonyosan belebotlunk. Egyrészt Japánban a 80-as, 90-es évek nagy gazdasági boomja után több évtizedes stagnálási időszak következett, és ugye senki nem tartja jó üzletnek, hogy a pénzét egy pozitív gazdasági kilátások nélküli ország valutájában tartsa. A másik, hogy Japánt a globális dél az atlanti geopolitika hűséges kiszolgálójaként tartja számon, és mint ilyet, nem tartja függetlennek a nyugati politikai befolyástól (lásd politikai indíttatású számlabefagyasztások és kifizetésmegtagadások, „demokráciaexport”).