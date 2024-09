Múlt héten újabb rekordot döntött az arany világpiaci ára, ezzel pedig az idei év kezdete óta nagyjából 25 százalékos árfolyam-növekedést láthattunk. Aligha meglepő, hogy ezzel az egyik legjobban teljesítő árupiaci termékről beszélünk. Ilyen rali nem alakul ki csak úgy. Ehhez szükségesek a fundamentumok is. Alapvetően a továbbra is magas geopolitikai kockázat és a közelgő elnökválasztás az Egyesült Államokban kedveznek az aranynak, ugyanis a bizonytalan helyzetekben a befektetők a biztonságos eszközöket keresik, amelyben az arany tehát továbbra is az élen jár.

Van fék az aranyvonaton? / Fotó: AFP

Legutóbb az év elején vettünk látleletet az arany piacáról. Akkor a geopolitikai kockázatok, azaz a világban jelen lévő háborúk és a vörös-tengeri konfliktus miatt szintén az arany árának erősödését láthattuk. Ez a narratíva semmit sem enyhült azóta. Ahogyan az amerikai kamatvágások várása és a dollár gyengülése is benne volt a képben. Mindezek alapján már akkor is számítottunk az arany árfolyamának további emelkedésére, de álmunkban sem gondoltuk volna, hogy még idén átlépjük a 2500 dolláros határt. De megtörtént, sőt majdnem meglett a 2600 is. Hogy mennyire lőttünk félre, azt jól példázza, hogy 2024 végére 2150 dolláros csúcsra számítottunk. Öröm az ürömben, hogy legalább az irány megvolt. Sőt, a mozgatórugók is, csak valahogy az amplitúdója lett minden változásnak nagyobb.

Az első és legfontosabb tényező, ami a vártnál markánsabb hatást gyakorolt a piac arany iránti igényére az az Egyesült Államok kamatvágási ciklusa.

Az év elején a piaci konszenzus az volt, hogy még az idei év első felében elindul a lazítás. A Fed azonban kivárt, ugyanis sokáig eléggé makacsul magasan ragadt az infláció. Azonban az augusztusi Jackson Hole-konferencián – amely a világ egyik legfontosabb gazdasági eseménye – a Fed elnöke, Jerome Powell egyértelművé tette, hogy az USA jegybankja szeptemberben kamatvágásra készül, az egyetlen kérdés már csak ennek mértéke volt. A világ legrosszabbul őrzött titka volt, mindenki számított rá, hogy érkezik. És mégis, a kamatvágás közeledtének egyértelművé tétele hatalmas hullámokat vetett az arany piacán. Ne feledjük, az arany egy olyan befektetési forma, amely nem fizet kamatot, így amikor a kamatok csökkenek, az arany relatív vonzereje nő a kamatot fizető pénzügyi eszközökhöz képest.