Most már kijelenthetjük, hogy az idei év sem különb az előzőktől. Ismét bekövetkezett egy olyan esemény, amellyel nem számoltunk, és amely alapjaiban írja át az előrejelzéseket. A koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború, az amerikai vámintézkedések után most a közel-keleti események forgatják fel a pénzpiacokat és a gazdaságok működését. Az Irán elleni támadás bizonyos szempontból nem okozott meglepetést, várható volt, hogy előbb vagy utóbb ismét háborús zónává válik a régió, azonban annak intenzitása, kiterjedtsége, illetve következményei túlszárnyalták az előzetes várakozásainkat. Jelenleg teljes a bizonytalanság, hogy mikor érhet véget a konfliktus, habár amerikai részről igyekeznek nyugtatni a piacokat, hogy minden a tervek szerint halad, és csak rövid konfliktusra kell készülni, ez inkább hat kincstári optimizmusnak. A napi hírek pont az ellenkezőjére utalnak, minden nappal egyre csökken az esélye, hogy gyorsan véget ér a konfliktus – mint az elmúlt évek közvetlen iráni–izraeli összecsapásai –, miközben a sérülő infrastruktúra a helyreállást is késlelteti.

Jegybanki kamatdöntések – a recesszióba vezető út is jó szándékkal van kikövezve / Fotó: Niphon Subsri / Shutterstock

A Hormuzi-szoros lezárása, továbbá a piaci várakozások, az ellátással kapcsolatos bizonytalanság drasztikusan felfelé hajtotta az energiaárakat a világpiacon. Ez pedig fokozatosan begyűrűzik közvetlenül az üzemanyagárakon, közvetve a termelési költségeken keresztül a fogyasztói árakba. Vagyis kívülről nézve ott vagyunk, ahol 2022-ben az orosz–ukrán háború kitörését követően.

A figyelem tehát ismét a jegybankokra irányul, hogy mit lépnek, beavatkoznak-e a piaci folyamatokba.

A tankönyvi válasz ebben az esetben a nem lenne. A monetáris politika az eszköztára segítségével nem tud hatni a kínálati folyamatokra, csak a keresletet tudja befolyásolni. Egy, a közel-keleti konfliktushoz hasonló sokk esetében a kiváltó okokat nem tudja megszüntetni vagy enyhíteni.

Van azonban néhány körülmény, amelynek bekövetkeztekor mégis szóba kerülhet a jegybanki reakció:

Egyrészt a globális sokkok rendszerint kedvezőtlenül érintik a feltörekvő piacokat, az árfolyamok gyengülnek, miközben megindulhat a tőkekivonás, amelyet a jegybankok kamatemeléssel tudnak ellensúlyozni. A másik ok a piaci várakozások befolyásolása, szigorúbb kamatkondíciók lefelé vihetik az inflációs várakozásokat, ami elejét veheti egy tartósan magas inflációs környezetnek.

A nagy jegybankok (Fed, EKB) 2022-ben ezt rontották el, az infláció megugrását nagyon sokáig csak átmenetinek tekintették és kommunikálták, ezért nem is reagáltak rá. Tudjuk, ennek mi lett a következménye…