Mi áll Európa Ukrajna-politikája mögött?

Még ha jelentősen romlanak is a gazdasági körülmények, az kizárható, hogy az orosz társadalom a következő években Nyugat-barát fordulatot hajtson végre. Ha lesz is hatalomváltás (a mostani hatalmon lévő Egységes Oroszország Párt bukása), akkor a kommunista vagy inkább a nacionalista erők kerülnek majd hatalomra Moszkvában, majd egy sokkal keményebb politikai és katonai irányvonalat képviselve. (Az orosz kommunista párt és a korábbi Zilinovszkij-féle nacionalista Oroszországi Liberális Demokrata Párt a két legnagyobb ellenzéki erő jelenleg Oroszországban.) A Nyugat-barát erőknek (ide sorolandó például a Jablokó párt vagy Navalnij-féle mozgalom) mindig is korlátozott, csupán néhány százalékos volt a népszerűsége az orosz közvéleményben az 1990-es évek óta. (Ugyanakkor még Alekszej Navalnij is elutasította például a Krím-félsziget visszaadását Ukrajnának.)

De ha az orosz gazdaság a következő években mégsem fog összeomlani, Moszkvát a nemzetközi színtéren nem sikerült elszigetelni, az orosz hadsereg folyamatosan nyomul előre Kelet-Ukrajnában, az orosz társadalom nem akar fellázadni Putyin ellen, akkor Európa (beleértve az Európai Uniót és Németország–Franciaország–Nagy-Britannia hármasát) miért támaszt mégis olyan rendkívül kemény, kompromisszummentes békefeltételeket Moszkva számára?

Ukrajna uniós finanszírozása

A válasz valószínűleg Ukrajna finanszírozásában keresendő. Ukrajna költségvetése ugyanis mára már olyan „foganytú nélküli bőrönddé” vált, amivel nem igazán tud mit kezdeni Európa: Kijev 2022 óta az Európai Uniótól mintegy 193 milliárd euró értékben, az Egyesült Államoktól 188 milliárd dollár értékben kapott támogatást és hitelt. Ukrajna már a jelenleg lejáró hiteleit sem tudja törleszteni, nemhogy még az újabb hitelcsomagokét. 2026–2027-ben Kijevnek a költségvetésének fenntartásához mintegy 135 milliárd euróra van szüksége, aminek csak egy részét fedezi az EU által két évre folyósítandó 90 milliárdos hitel. Ráadásul senki sem tudja, hogy mi lesz akkor, ha ez a 90 milliárdos eurós csomag is elfogy valamikor 2027 közepén. Képes/hajlandó lesz-e az EU – miután az Egyesült Államok is kiszállt Ukrajna finanszírozásából – újabb és újabb gigahiteleket nyújtani Ukrajnának? Hiszen a 800 ezres ukrán hadsereg fenntartása és a háborúban tönkrement ország éves költségvetése folyamatos nyugati segélyeket fog igényelni békeidőben is. Az EU-nak, illetve a komoly költségvetési hiánnyal küzdő európai országoknak azonban nincsen évi 50-60 milliárd eurója Ukrajna folyamatos támogatására.

Különösen nehéz lesz a pénz előteremtése az esetleges békekötés után, amikor Ukrajna iránt a politikai érdeklődés és az adott európai országok adakozókedve erősen lecsökken majd.

Az Euroclearnél tárolt orosz jegybanki valutatartalékok törvénytelen elkobzása – a brüsszeli bizottság követelése ellenére – végül 2025-ben nem történt meg, de ennek a jelentős orosz vagyonnak a lefoglalására nulla százalék lesz az esély a jövőben, ha létrejön a felek között a béke.

Európa rendkívül kemény békekövetelései (az orosz háborús bűnösök kiadása és megbüntetése, Kijev NATO-tagságába történő orosz beleegyezés, az úgynevezett „tettrekészek koalíciója” csapatainak ukrajnai elhelyezése, a zaporozsjei atomerőmű visszaadása stb.) teljesen elfogadhatatlanok Moszkva számára és ezt Brüsszelben, Berlinben, Párizsban, Londonban is jól tudják. A cél azonban nem egy kompromisszumos orosz–ukrán békekötés. A cél egyetlen opcióként a háború további folytatása, még akkor is, ha Ukrajna további területeket fog veszíteni, és a harcok miatt tovább nő az áldozatok száma. Ez az egyedüli lehetőség teszi jelenleg lehetővé, hogy a tagállamok hajlandók legyenek Ukrajnát valahogy a következő években tovább finanszírozni. Kicsit később a szuverén orosz államadósság elkobzását is meg lehet majd megint próbálni. Nem utolsósorban továbbra is életben marad az a nyugati remény, hogy az oroszok majd teljes kártérítést fizetnek Ukrajnának a háborúért és ezzel magukra vállalják az újjáépítés költségét. (Erre Moszkva azonban csak akkor lesz hajlandó, ha elveszítette a háborút és nem lesz már sem katonailag, sem politikailag más választása. Ez a mostani forgatókönyv szerint nem tűnik reális opciónak, de ez jelenleg nem is fontos az európai vezetőknek.)

Egy-egy éjszakai ukrán csúcstámadás jelenleg mintegy 350 drón bevetését jelenti / Fotó: AFP

A háború folytatása az egyetlen opció az ukrán elnök számára is, hiszen ha Zelenszkij önként kivonul Donyeck megye maradék 17 százalékából, ahogy az oroszok követelik, a nacionalista közösség előtt politikai hullává válik Ukrajnában. Ráadásul a háború befejezése után már tényleg elnökválasztásokat kell tartani Ukrajnában. Ha nem Zelenszkij győz, akkor az eddigi hatéves, autoriter jellegű uralkodásának következményei – a börtönbe juttatott Kolomojszkij oligarchától az eljárás alá vont Porosenko volt elnökig, Zaluzsnij tábornok félreállításától a közvetlen környezetének korrupciós ügyeiig – egyszerre fognak a fejére zúdulni. Így jobb folytatni a háborút és nem engedni Oroszország mostani követeléseinek. Közben hátha történik majd valami.

Az Európai Unió és Ukrajna téves időhúzásának következményei a későbbiekben még fájdalmasabb engedmények és még rosszabb békefeltételek lesznek majd. Emlékezzünk, hogyan ünnepelte hősként az európai sajtó Zelenszkijt két hónap háborúskodás után 2022. április végén, amikor az ukrán elnök – a brit miniszterelnök biztatására is – utasítást adott az isztambuli tárgyalásokról való ukrán kivonulásra, pedig ott az oroszok még azt vállalták, hogy visszavonulnak a 2022. február 22-ei előtti pozícióikba.

A téli raszputyica lassan megszűnik Ukrajnában. Mindkét fél gőzerővel készül a 2026. tavaszi nagy hadműveletekre.

Az európai mainstream média és az európai politikusok a közvélemény előtt továbbra is sikerrel hitetik el, hogy Oroszország az összeomlás előtt, Ukrajna a győzelem kapujában áll és csak tovább kell folytatni a jelenlegi politikát. Ráadásul a fokozódó gazdasági és társadalmi problémákkal küzdő öreg kontinensnek továbbra is szüksége van egy jól azonosítható ellenségre, akit minden bajért lehet okolni.

Összefoglalóan minden feltétel adott, hogy az ukrán háború 2026-ban is tovább folytatódjon.