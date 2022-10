Fogy a készpénz a magyaroknál

Az elemzőket is meglepte az MNB lépése, ütköznek a vélemények A kamatemelések túl korai leállítása jókora kockázatot hordoz magában – mondta a kamatemelési ciklus lezárása után Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője. Szerinte a kamatemelések folytatására emellett azért is szükség van, mivel támogatják a forint árfolyamát, amely pedig kihatással van az importált termékek árain keresztül az inflációra is.