Padlót fogott a lakossági hitelezés Nagyon rosszul indult az év a lakossági hitelpiacon, hiszen a személyi kölcsönök kivételével minden fontosabb terméknél csökkent az új szerződések értéke januárban – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. A jegybank statisztikái szerint a lakossági ügyfelek összesen 88,6 milliárd forintnyi lakáscélú és fogyasztásihitel-szerződést kötöttek januárban, ami kevesebb mint a fele az egy évvel korábbinak. A lakáshiteleknél 40,8 milliárd forintnyi új szerződést mutatott ki az év első hónapjára vonatkozóan az MNB, ami messze elmaradt az egy évvel korábbi 108,5 milliárdtól, de kicsivel alulmúlta a decemberi – már több éves mélypontnak számító – 41,1 milliárdos volument is. A fogyasztási hiteleknél sem alakult sokkal jobban a helyzet: ezekből mindössze 47,8 milliárd forintnyira szerződtek januárban a háztartások, ami 36,2 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi volumenhez képest. Figyelemre méltó azonban, hogy a személyi kölcsönöknél változatlanul viszonylag stabil a kereslet, hiszen a januárban kihelyezett 29,9 milliárd forint „csak” nyolc százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, a decemberi szerződéses összeget pedig még 3,4 milliárd forinttal meg is haladta. Ha pedig a személyi kölcsönök iránti, viszonylag stabil kereslet változatlanul fennmarad, az előttünk álló hónapokban visszanyerhetik domináns szerepüket az egyre gyengébben muzsikáló babaváró kölcsöntől a fogyasztási hitelek piacán. A lakossági hitelpiac gyengélkedése ellenére a portfólió mérete még stabilan hízik az MNB adatainak tanúsága szerint. Ám az is szembeötlő, hogy a lakossági hitelállomány bővülésének üteme már látványosan lelassult az utóbbi időszakban: a 2022. januárját megelőző egy évre még 14,9 százalékos – több mint 1200 milliárd forintos – emelkedést mutatott ki az MNB.