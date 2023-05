Néhány nappal azután, hogy Ferenc pápa a lelki értelemben vett nyitottságról beszélt a budapesti Parlament előtt, ugyanez volt az egyik fő témája a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szervezte csütörtöki konferenciának a kínai renminbi nemzetközi szerepéről, csak egy másik vonatkozásban.

Az igényt a gazdasági nyitottságra és az európai–kínai kapcsolatok továbbfejlesztésére az utóbbi hónapokban sok uniós politikus sürgette, „leválás” helyett többször is elhangzott a felszólalók szájából, ami szerintük egyúttal ahhoz a folyamathoz is hozzájárulna, amely egyébként is jellemző volt az elmúlt évekre: a renminbi térhódításának a világban.

„Az MNB-t, az immár nyolc évvel ezelőtt útjára bocsátott és rendszeressé vált Budapesti Renminbi Kezdeményezés Konferencia szervezőjét a többször is megújított, kereskedelem- és beruházástámogató renminbi swapkereteken kívül is rengeteg szál kapcsolja a kínai központi bankhoz” (PBoC) – mondta el megnyitójában Patai Mihály, a magyar jegybank alelnöke. Közös, hogy a PboC az elsők közt ismerte fel a zöldfinanszírozás szerepét, és a fenntarthatóság ügye mellett közös terep a digitalizáció iránti érdeklődés.

Nem új folyamat, és a közelmúlt geopolitikai felfordulása egyelőre csak felerősítette, hogy a világban egyre nagyobb szerepet vív ki a renminbi, és ez a kínai döntéshozók szándéka is. Számos csatornán halad előre a kereskedelemfinanszírozástól a kínai pénzügyi szolgáltatási hálózat terjeszkedésén – amelynek kelet–nyugati kapocsként, a korábbi hongkongi példához hasonlóan pénzügyi központ szerephez jutva Budapest is a kedvezményezettjévé válhat – az infrastrukturális és egyéb beruházások finanszírozásán keresztül.

Nem arra kell gondolni, hogy éveken vagy egy-két évtizeden belül majd kínai bank kibocsátotta kártyával fogunk fizetni, vagy renminbiben tartjuk a megtakarításunkat, hanem arra, hogy a renminbi sok egyéb gazdasági területen egyre fontosabbá válik nemzetközi értelemben. A kínai pénzintézetek Európában és Magyarországon már jelen vannak, csak kéthetes fejlemény például, hogy Budapesten nyitott fiókot a China Construction Bank – említette meg Patai.

Ami a főképp euróban, dollárban és renminbiben folyó magyar–kínai külkereskedelmet illeti, a magyar export finanszírozásában a renminbi szerepe már az ősszel meghaladta a dollárét több mint egyharmados arányban – mondta Li Kehszin, a Bank of China (CEE) Zrt. vezérigazgatója. A renminbifinanszírozás a kétoldalú kereskedelemben kockázatot csökkent – mondták a konferencia felszólalói. Emellett azt is kiemelték – alig valamivel az Európai Központi Bank csütörtöki, hetedik egymást követő kamatemelését megelőzően –, hogy a renminbiben való finanszírozás kamatai immár alacsonyabbak, mint az euróövezetiek, illetve az amerikaiak.

Globálisan egyébként a renminbiben végrehajtott tranzakciók értéke tovább növekedett az év elején, miközben a nemzetközi forgalom csökkent, a részarányuk februárban 2,19 százalékra nőtt a China Daily szerint a januári 1,91-ról, és ezzel a világ ötödik legforgalmasabb devizája már több mint egy éven keresztül. Ezek a SWIFT nemzetközi fizetési rendszer adatai. A renminbielszámolásra specializált CIPs rendszerben tavaly 21,5 százalékkal emelkedett a forgalom.

A renminbi további térhódítása előtt számos akadály maradt, ha a politikaiakat nem is számítjuk, például a pénzügyi piacai még nem elég kifinomultak az ügyfelek igényeihez képest – hangzott el a konferencián. De folytatódik az előrehaladás, jelentős lépés volt például, hogy a CME tőzsdén áprilistól dollar/offshore renminbi opciókkal is lehet kereskedni.

Ruixue Fang, a China Development Bank budapesti képviseletének vezetője szerint a magyar fővárosnak kiváló alapjai és esélyei vannak ahhoz, hogy a kelet–nyugati híd szerepét betöltve pénzügyi központtá erősödjék, miközben erre az időzítés is kiváló, miképpen Pozsár Zoltán amerikai közgazdász is írta az új monetáris világrendről.

Nagy port vert fel egy éve a nemzetközi sajtóban egyébként is gyakran idézett Credit Suisse-közgazdász Pozsár egyik tanulmánya, amelyben azt jósolta: a mostani válsághoz hasonlót fél évszázada nem látott a világ, előreláthatóan a dollár nemzetközi szerepét tekintve a jelenleginél sokkal gyengébben fog kijönni belőle, a globális monetáris rendszer pedig teljesen átalakul.

A jegybank Renminbi Programjának célja a kínai valuta növekvő nemzetközi súlyának kihasználása, Budapest regionális szerepének növelése a kínai–közép-európai gazdasági kapcsolatokban, valamint a kínai–magyar külgazdasági kapcsolatok erősítése. Az MNB által indított program támogatja a magyarországi befektetési és finanszírozási források diverzifikálását, valamint serkenti a határon átnyúló gazdasági tevékenység növekedését – írta közleményében a Magyar Nemzeti Bank.