Orbán Viktor előre jelezte: héthavi mélybe zuhant az infláció májusban

Jottányit se változtak az euróövezeti árak, az infláció mégis lassult – tanulság számunkra is van Egy kis közgazdasági matematika: semmit se változtak májusban az árak az eurózónában, az éves infláció rátája mégis lejjebb szállt – az ok, hogy egy éve már nagyon magasra szöktek fel az árak, és most ahhoz viszonyítunk. Várhatóan nálunk is ez fog történni, csak némi fáziskéséssel.