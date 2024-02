Bőséges év volt 2023 azoknak a megtakarításra képes magyar háztartásoknak, amelyek hazai értékpapírokban fialtatták meglévő vagyonukat, tavaly ugyanis bő harmadával, azaz közel hatezermilliárd forinttal ugrott meg az ilyen befektetési termékekben lévő összvagyon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint. Tavaly év végén összesen 23 410,2 milliárd forintot tartottak a háztartások magyar állampapírban, egyéb hazai kibocsátású kötvényekben, befektetési alapokban, valamint a pesti tőzsdén jegyzett hazai részvényekben.

Az állampapír-vásárlást a kormány szabályozási eszközökkel is igyekezett megtámogatni.

Ez 5976,2 milliárd forintos gyarapodás egy év leforgása alatt. Az állampapír-vásárlást a kormány szabályozási eszközökkel is igyekezett megtámogatni, így 2023 júliusa óta számos más befektetési eszközre kiterjesztette a 13 százalékos szochofizetési kötelezettséget, ezzel biztosítva adóelőnyt az állampapírnak. A bankoknak emellett az állampapír-vásárlás előnyeiről kellett tájékoztatniuk ügyfeleiket.

A tőzsdézők is jól jártak az év végi hajrával, az év utolsó hónapjában mérséklődött az állampapírok vonzereje, ezekből ugyanis csupán 109,3 milliárd forintot vásároltak a háztartások, miközben a legnagyobb riválisnak számító befektetési alapokba ennek csaknem dupláját, 212,7 milliárdot kötöttek le. A magyar részvényekbe is kifejezetten bőséges, 30 milliárdos friss tőke érkezett, és az egyéb kötvényeknek is sikerült mintegy 23 milliárd forintot begyűjteniük a lakosságtól.

Máris megvan az év bénázása: szétverni volt pénz, visszaépíteni nincs – senki nem érti, mi történik a Népligeti felüljáróval

Lassan egy éve van érvényben részleges sávzárás Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál. Közben negyedik hónapja ismert, hogy a főpolgármesteri hivatal úgy döntött, nincs ok elbontani a Népligeti felüljárót. Ismert, a Népligeti felüljáró lezárására azért volt szükség, mert 2023 tavaszán megkezdődött az 1978-ban, tehát 45 éve átadott műtárgy állapotának részletes vizsgálata.

A Világgazdaság információja szerint a sávlezárás miatt lakossági megkeresés érkezett az ügyben illetékes fővárosi céghez, a Budapest Közúthoz. A társaság által adott válasz pedig lapunkhoz is eljutott. A január végi rövid tájékoztatóban az áll, hogy a Népligeti felüljáróból kiemelt vasbeton gerendák visszapótlásáról még nem született döntés, de ez rövidesen meg fog történni. Kiemelték, hogy ennek igen magas a költsége.

Ígéretet tettek rá, hogy amint megszületik a vonatkozó döntés, a Budapest Közút a végrehajtáshoz szükséges munkálatokat el fogja kezdeni. Csakhogy ennek az időpontját nem tudják meghatározni.

Magyarán a népligeti felüljáró szétverésére még volt pénz, de a helyreállításra már nincs. Hogy erre miért nem rendeltek eleve forrást, az érthetetlen.

Addig is, amíg nem lesz meg a szükséges finanszírozás, az arra járó napi 15 ezer jármű jól teszi, ha fokozott figyelemmel közlekedik.

Ultimátumot küldtek a törökök a horvát kormánynak

Másfél éve a török Yildirim csoport megvásárolta Horvátország egyetlen műtrágyagyárának többségi tulajdonát. Az üzem továbbra is csak tartaléklángon működik. A múlt század derekán épült gyártósorok jelentős modernizációra szorulnak, amit a török fél készen áll finanszírozni, viszont ehhez feltételeket szab.

A többségi tulajdonos 70 millió eurót fektetne a cégbe, és ugyanennyi pénzt vár a horvát államtól is.

A törököknek arra is van megoldásuk, ha a kormány nem hajlandó a tőkeinjekcióra. Ekkor a Yildrim a 70 millió eurós befektetését részvényekké konvertálná, így az ő kezébe kerülne a vállalt 80 százaléka. Ehhez viszont Zágráb beleegyezésére van szükség. A törökök ezért arra szólították fel a kormányt, hogy ha nem akar beszállni a stratégiai fontosságú üzletbe, akkor legalább ne hátráltassa a megvalósítását. Sajtóhírek szerint a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Zágráb hátrább lép, mivel nincs pénze a gyár modernizációjára.

Csalódás: kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon – nem erre számítottak az elemzők

Kivárásra játszanak a magyar üzemanyagpiacon az árazás kapcsán – ez derül ki a Holtankoljak friss tájékoztatásából. Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis szerdától még nem változnak a hazai üzemanyagárak a benzinkutakon és a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan maradt a hét közepén.

A várakozás ugyanis az volt, hogy ezen a héten a mértékadó Brent típusú kőolaj hordónkénti árának csökkenésével összhangban látványos, akár 20 forintos áresés is bekövetkezhet. Ebből

mindösszesen annyi valósult meg, hogy pénteken a benzin átlagára három forintot csökkent.

Ausztria nem szégyenlős: már a targoncásokat is elszívja Magyarországról – akkora az osztrák munkaerőhiány

Különös felhívás jelent meg az osztrák közmédiában. Azt népszerűsítik, hogy az ausztriai hulladékhasznosító kifejezetten magyar nyelvű targoncakezelői tanfolyamot indít, azzal a céllal, hogy mérsékelje az osztrák munkaerőpiacon tapasztalható szakmunkáshiányt.

A magyar nyelvű targoncavezetői tanfolyam ötlete adja magát, hiszen sok a magyar munkavállaló.

A képzés helyszíne Bruck an der Leitha, magyarul Lajtabruck, nyilván nem véletlenül. A pár ezer fős városka ugyanis mindössze 30 kilométerre van a magyar határtól. A magyar nyelvű targoncásképzésre február 22-ig lehet jelentkezni. A VOEB már most kilátásba helyezte, hogy ha a dedikált tanfolyam sikeres lesz, akkor újabbat hirdetnek, immár szerb nyelven. Ausztriában a targoncavezetéshez speciális vezetői engedélyre van szükség. Csakhogy ennek megszerzését sokszor a nyelvi akadályok nehezítik. Az említett helyen már így is jelentős számú magyar dolgozik.