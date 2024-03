Az MNB szerint az infláció és pszichés okok is gátolták a fogyasztást

A hazai lakossági fogyasztás alacsony voltáról jelentetett meg pénteken mélyelemzést a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A jegybank által vázolt probléma az, hogy míg a hazai gazdaság hozzáadottértéke vásárlóerő-paritáson számolva az átlagának 76,3 százalékát éri el, addig az egy főre eső fogyasztás ennél alacsonyabb, mindössze 68,7 százalék a 2022-es adatok szerint.

Ráadásul a tavalyi első három negyedévben hazánkban esett vissza az egyik legnagyobb mértékben a lakossági fogyasztás. Eme visszaesés okaként az MNB a magas miatt csökkenő reálbérek pénzbeli, valamint közvetett pszichés hatását jelölte meg.

Az elemzés arra is rámutat, hogy a háztartások fogyasztási kiadása, ami a közel felét teszi ki, az EU átlagának 72 százalékát sem éri el, ami a többi visegrádi országétól jócskán is elmarad. Ráadásul a hazai fogyasztás attól is elmarad, amit a termelékenység indokolna.

A strukturális problémák

A jegybank alapvetően három strukturális problémakört azonosít a lakossági fogyasztás alacsony voltának hátterében:

a nemzetközi jövedelemelosztás a belföldi jövedelemelosztás a fogyasztás időbeli elosztása

Ezek a problémák különböző mutatókban is megragadhatók és azok okaira is ad magyarázatot az elemzés. Az első tényezőt a bruttó nemzeti kibocsátás (GDP) és a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) közötti tátongó rés ragadja meg leginkább és annak oka

a túlságosan magas külföldi közvetlen tőkeberuházások magas volta, amihez alacsony hazai hozzáadott érték kapcsolódik.

Ezt a külföld felé való eladósodottság ismételt emelkedése tetézi.

A belföldi jövedelemelosztási problémákra a háztartási szektor alacsony részaránya a GNI-ben és a háztartások rendelkezésére álló jövedelmében (GNDI) mutat rá, ami ráadásul trend szerint is csökken. Az elemzés rámutat., hogy a háztartási szektor részesedése 1995 óta mind a GNI-ben, mind a GNDI-ben több mint 10 százalékponttal csökkent a kormányzati és a vállalati szektor kárára. Mivel a háztartási szektor adja a fogyasztás gerincét, ez tartósan alacsony fogyasztást jelent.

Az okok részben az előző pontban már taglalt alacsony hazai hozzáadott értékre vezethetők vissza, ezek ugyanis alacsony bérekkel járnak és ehhez járul hozzá a munkavállalók gyenge alkupozíciója. Hiába nőtt ugyanis Magyarországon a legnagyobb mértékben a bérek szintje mind nominálisan, mind reálértéken, továbbra is alacsony a hazai munkavállalók jövedelme nemzetközi összevetésben. Ráadásul

a GNI-arányos bérhányad 6,9 százalékpontot csökkent 10 év alatt, miközben a régió többi országában ugyanez az arány nőtt.

A harmadik tényezőt a fejlettségünkhöz képest nagyon alacsony fogyasztási ráta jelzi, aminek okai között megtalálhatjuk a bizonytalan kilátásokat, az ingatlanpiaci árak növekedését – hiszen a lakáscélú kiadások, megtakarítások visszafogják a fogyasztást – és a nagy ellátórendszerek feszültségeit egyaránt. Noha az elemzés szerint a fogyasztási ráta csökken a gazdasági felzárkózás folyamán, nem feltétlenül kedvező, ha a megtakarítási ráta tartósan magas, mint az Magyarországon is tapasztalható.

A ciklikus tényezők

A jegybank elemzése rávilágít az alacsony fogyasztás ciklikus okaira is, nevezetesen arra, hogy a magas infláció leginkább az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat sújtotta, akik körében a fogyasztási ráta a legmagasabb. 2023 januárjában, az infláció csúcspontján 3,1 százalékponttal magasabb volt az infláció az alacsony jövedelműek eltérő fogyasztói kosara alapján, mint a magas jövedelműek körében.

Az infláció mindemellett mind a bérek, mind a háztartások pénzügyi vagyonának reálértékét jelenős mértékben erodálta, amire a magasabb jövedelműek a megtakarítások növelésével válaszoltak, miközben erőteljes bizalomvesztés is volt tapasztalható. Ez utóbbi ugyanakkor az infláció csökkenésével javuló tendenciát mutat.

Mi lehet a megoldás?

A jegybank elemzése ugyanakkor javaslatokat is megfogalmaz a fogyasztás fenntartható növelése érdekében, elsőként kiemelve, hogy ezt semmiképp sem szabad a folyó fizetési mérleg kárára megtenni, az ugyanis a 2000-es évek közepén volt jellemző és nem is volt fenntartható.

A beruházások kitüntetett szerepével a jegybank sem talál problémát, ám azok szerkezetét már kritizálja, miközben felhívja a figyelmet arra is, hogy a magas nominális beruházási ráta jelentős mértékben árhatást tükröz, miközben a reál beruházási ráta csökkent. Az elemzés azt is kritizálja. hogy míg az építési beruházások GDP-arányosan az EU-n belül Magyarországon a legmagasabbak, addig az okosberuházások és immateriális fejlesztések aránya kifejezeten alacsony. A jegybank szerint ezen az arányon kellene javítani.