Totális fordulat: mégsem kellenek a Fülöp-szigeteki vendégmunkások a magyar cégeknek

„Egyelőre nagyon óvatosak a cégek, sokkal kisebb az igény a vendégmunkásokra, mint fél évvel ezelőtt, aminek nem más az oka, mint a német gazdaság befékeződése” – mondta a Világgazdaságnak Karácsony Zoltán, a HRportal álláspiaci szakértője, aki ezt az állítását több forrás alapján tartja fenn. Annak ellenére, hogy a gyártóvállalatok január és február hónapokban nem adhattak be harmadik országbeliek foglalkoztatására munkavállalási és tartózkodási engedélykérelmet – az év elején életbe lépő idegenrendészeti törvénynek megfelelően –, utána sem nem pörgött fel a toborzás a küldő államokban.

Fotó: Shutterstock

A szakértő mindezt azzal magyarázta, hogy nagyon sok autóipari vállalkozás a gazdasági problémák miatt vált óvatosabbá a bővítéssel, ennélfogva a kölcsönzőcégeknek viszonylag kevés a megrendelésük. Az szerinte elképzelhető, hogy szigetszerűen van bővítés egyes vállalatoknál, de mint fogalmazott,

eléggé fékezett habzású ez a történet.

Lapunknak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője is megerősítette a szakértő által közölteket:

Valóban vannak problémák a nagyobb vállalatoknál, sőt, sok esetben létszámcsökkentések is, amelyeket úgy hajtanak végre, hogy ne érjék el a csoportos létszámleépítés küszöbértékét.

A szakszervezeti vezető ezt az év eleji külkereskedelmi forgalom hanyatlására vezette vissza. Ahogy arról mi is írtunk, egyáltalán nem indult jól az év a magyar gazdaságban: az ipari termelés rögtön jókora mínusszal kezdte 2024-et, ami azt eredményezte, hogy már márciusban feladta a kormány az idei 4 százalékos gazdasági növekedési célját. Sőt, a külső kihívások miatt Varga Mihály pénzügyminiszter legutóbb már csak 2–3 százalék közötti GDP-bővüléssel kalkulált.

Mészáros Melinda ugyanakkor rámutatott: nemcsak a német gazdasági problémák begyűrűzése, hanem a technológiaváltás is közrejátszik az ipar problémáiban, és szerinte a 2025-ös, illetve a 2026-os év átmeneti lesz, ami befolyásolja a beszállítók tevékenységét is. Ráadásul ennek hatását szerinte még nem is érzékeljük.

Akár még csökkenhet is az országban tartózkodó vendégmunkások száma

Nagyot emelkedett a vendégmunkások száma az elmúlt években idehaza, különösen tavaly, amikor elérte a 120 ezret. Bár továbbra is az ukránok és a szerbek alkotják a legnagyobb populációt, egyre nagyobb számban érkeznek más harmadik országbeli állampolgárok.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a Világgazdaság makrogazdasági podcastjében, a Bruttóban árulta el, hogy nagyságrendileg mintegy 16 ezer vietnámi és 10 ezer Fülöp-szigeteki vendégmunkás dolgozik Magyarországon, tehát e két népcsoport száma két és félszeresére nőtt tavaly.

Mészáros Melinda szerint az is megtörténhet, hogy végül csökken a számuk a kisebb munkaerőigény miatt, bár jelezte, nagyon nehéz mérni, hogy pontosan hányan tartózkodnak az országban, mivel hónapról hónapra változik a létszámuk.

Már nem kellenek a fővárosnak a Fülöp-szigeteki buszsofőrök

A Liga vezetője arról is beszélt, hogy annak ellenére, hogy munkaerőhiánnyal küzd a fővárosban buszos szolgáltatást biztosító Arriva, végül a városháza elérte, a cég nem alkalmazza azokat a Fülöp-szigeteki sofőröket, akiket korábban idehozott.

Én is szeretném tudni, mi lesz a sorsuk

– válaszolta. Lehet, hogy máshol fogják őket alkalmazni, vagy az is elképzelhető, hogy visszakerülnek az anyaországba. Mészáros Melinda szerint ez azon is múlik, hogy pontosan mit tartalmaz a szerződés a BKK és a szolgáltató között, de mivel ez üzleti titok, nem sokat tudni róla. Mindenesetre ők arra hivatkoznak, hogy a szerződésben van olyan pont, ami alapján ezt megtehette a városháza, azaz gyakorlatilag letiltották a harmadik országbeliek foglalkoztatását.

Az ipar helyett a turizmus szívhatja fel a vendégmunkásokat

A vendégmunkások döntően a feldolgozóiparba érkeztek hazánkba az elmúlt időszakban, Mészáros Melinda szerint a mostani problémák miatt ez megváltozhat, és áttevődhet a hangsúly más ágazatokra, például a turizmusra vagy a vendéglátásra. Az utóbbiak esetében nagyon komoly munkaerőigény keletkezhet a nyári hónapokhoz közeledve, így végeredményben a vendégmunkáskvóta nagyjából hasonló szinten maradhat. A szakszervezeti vezető által elmondottakat támasztja alá, hogy az elmúlt egy-másfél hónapban a Fülöp-szigeteken bejegyzett Peridot International nevű toborzóvállalat a Facebookra feltöltött hirdetéseiben szinte kizárólag

szakácsot,

takarítót és

konyhai kisegítőt

keresett Magyarországra.