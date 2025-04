Romokban áll a vasútállomás, amely aranyat érnek hazánk legnagyobb a kínai beruházásának

Az újszegedi vasútállomás ma leginkább egy urbex-kalandor álma: térdig érő növényzet, omladozó falak és figyelmeztető táblák fogadják az arra tévedőt. Aki azonban a romok mögé néz, észreveheti a lehetőséget, különösen most, amikor Szeged határában az ország egyik legnagyobb ipari beruházása formálódik, a BYD-gyár formájában – írta a delmagyar.hu.

Az egykor virágzó újszegedi vasútállomás a BYD-gyár beruházásainak kulcseleme lehetne – ha végre újra életet lehelnének bele / Fotó: Török János / Délmagyar

A kínai BYD autógyár építkezése már javában zajlik, és a tervek szerint az év végén meg is kezdődhet a járművek gyártása. A gyár köré kiépülő új ipari ökoszisztéma új utakat, kiszélesített főútvonalakat és fejlett logisztikai kapcsolatokat követel.

Ebben pedig kulcsszerepet kaphatna az újszegedi vasútállomás – ha nem lenne jelenleg életveszélyes állapotban.

Az állomás valaha fontos közlekedési pontként működött, mára azonban szinte teljesen elenyészett. Az épületet ellepte a gaz, a környékét szemét és ürülék borítja, és az egykori peronok helyett ma omlásveszélyes romok magasodnak. A Szeged–Makó vasútvonalat jelenleg vonathelyettesítő buszok szolgálják ki, a második világháborúban elpusztult Tisza-híd pedig azóta sem épült újjá, megszakítva a közvetlen vasúti kapcsolatot Szeged és Újszeged között.

Miközben a BYD beruházásával tízezernél is több munkahely jön létre, a városvezetés és az állam is felismerte, hogy fejleszteni kell a közlekedési infrastruktúrát. Az M43-as autópályától négysávos út épül a gyárhoz, az 5-ös főút szegedi szakaszát is bővítik, és az 502-es út meghosszabbítása is napirenden van. A vasúthálózat azonban egyelőre nem tart lépést a tervezett forgalomnövekedéssel.

Kulcsszerep a BYD-beruházásban

Lázár János kormánybiztos szerint a MÁV, a Volán és Szeged városa közösen dolgozik a közlekedési fejlesztéseken. Az újszegedi állomás felélesztése e terv fontos része lehet, különösen, ha a térség valóban ipari központtá válik. Ehhez azonban nemcsak a romok eltakarítására, hanem átfogó vasúti hálózati beruházásra, hídépítésre és stratégiai tervezésre is szükség lesz.

A harmadik Tisza-híd megépítéséről évek óta zajlanak a viták, azonban az egyetemi épületek érintettsége miatt a nyomvonal még nem végleges. A döntések halogatása azonban könnyen visszavetheti a régió fejlődését – miközben egy elfeledett vasútállomás újra a város ütőerévé válhatna.