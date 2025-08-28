Dunaferr kirúgott dolgozói: közbelépett a kormány, így lehet azonnal újra munkájuk a vasmű munkásainak

Több mint 600 álláslehetőséggel várják Dunaújváros és környéke álláskeresőit, köztük a Dunaferr elbocsátott dolgozóit is a csütörtöki dunaújvárosi állásbörzén. A kormány célja, hogy a közelmúltban bezárt dunai vasmű elbocsátott dolgozói mielőbb munkát találjanak, ezért az érintettek 2025 szeptemberétől már a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain induló, ingyenes átképzési programokra is jelentkezhetnek, amelyek érdemben növelhetik a résztvevők elhelyezkedési esélyeit – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtöki közleményéből.
A szaktárca szerint a kormány célja az, hogy az elbocsátással érintett dolgozók esetében a munkából munkába elv érvényesüljön, vagyis hogy minél többen azonnal elhelyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon. Akiknek képzésre, átképzésre van szükségük ehhez, azok akár 12 hónapos képzésekre is jelentkezhetnek. Az érintettek összesen 65-féle képzési irány közül választhatnak, a képzésekben való részvétel pedig ingyenes lesz. A képesítéseket sikeres vizsga esetén kaphatják meg, amelynek megléte esetén egyszeri juttatásban is részesülhetnek.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat az induló képzésekkel támogatja a megélhetést, az utazást, illetve a gyermekfelügyelet költségeit is a résztvevők számára. A támogatás havi mértéke legalább a minimálbér 70 százalékának megfelelő összeg (203 560 forint), maximális havi összege a minimálbér 150 százaléka (436 200 forint). Az utazási költségtérítés napidíja pedig legfeljebb 3000 forint lehet. A gyermekfelügyeleti költségelemet a kérelmező 12 év alatti, saját háztartásban élő, eltartott gyermeke/gyermekei után igényelheti, melynek összege 400 forint per képzési óraszám per gyermek, így havi összege akár 16 ezer forint is lehet gyermekenként.
A képzésben részt vevők a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához fordulhatnak részletes információkért.
