Otthon Start: gyorsított engedélyezés, olcsóbb lakások – új szakaszba lépett a kormány programja

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton bejelentette: elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a fejlesztők számára részletes információt nyújt a kiemelt státuszt kapható lakásprojektek feltételrendszeréről. A cél az, hogy minél több olyan beruházás valósuljon meg, amely az első saját lakásukat kereső fiatalok igényeit elégíti ki.
A konstrukció lényege, hogy a legalább 250 lakást magában foglaló, és az Otthon Start kritériumainak 70 százalékban megfelelő projektek nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősülhetnek. Ez jelentős engedélyezési gyorsítást jelenthet, amivel hónapokkal előbb indulhatnak el a fejlesztések.
A kormányzati várakozások szerint ezzel az eszközzel rövid időn belül több tucat projekt startolhat országszerte, elsősorban Budapesten és a nagyobb városokban. A folyamatban lévő vizsgálatok alapján már most több mint tízezer új lakás építése indulhat el 2025-ben.
A kabinet azt ígéri, hogy az engedélyezési eljárások gyorsítása mellett folyamatosan bővül a lakáskínálat, ami idővel az árak mérséklődéséhez is vezethet. A következő hetekben várhatóan újabb bejelentések érkeznek a tárgyalás alatt lévő fejlesztésekről.
Otthon Start: az utolsó pillanatban érkezett nagyon fontos tanács az OTP-től – vallottak a bankok a 3 százalékos hitelről, jönnek az akciók
Az intenzív előzetes érdeklődés nyomán rendkívül erős keresletre számítanak a hétfőtől igényelhető Otthon Start hitelnél a bankok. A pénzintézetek mindent megtesznek a beérkező kérelmek gyors feldolgozása érdekében, miközben az új ügyfelekért folytatott verseny már az induláskor is több akciós ajánlatot hozhat az Otthon Start piacán.
