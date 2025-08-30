Otthon Start: gyorsított engedélyezés, olcsóbb lakások – új szakaszba lépett a kormány programja

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton bejelentette: elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a fejlesztők számára részletes információt nyújt a kiemelt státuszt kapható lakásprojektek feltételrendszeréről. A cél az, hogy minél több olyan beruházás valósuljon meg, amely az első saját lakásukat kereső fiatalok igényeit elégíti ki.

Elindult az Otthon Start Programiroda online felülete, amely a beruházók számára ad útmutatót a kiemelt lakásfejlesztések elindításához / Fotó: Shutterstock

A konstrukció lényege, hogy a legalább 250 lakást magában foglaló, és az Otthon Start kritériumainak 70 százalékban megfelelő projektek nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősülhetnek. Ez jelentős engedélyezési gyorsítást jelenthet, amivel hónapokkal előbb indulhatnak el a fejlesztések.

Már nagy a kereslet az Otthon Start lakáshitelre

A kormányzati várakozások szerint ezzel az eszközzel rövid időn belül több tucat projekt startolhat országszerte, elsősorban Budapesten és a nagyobb városokban. A folyamatban lévő vizsgálatok alapján már most több mint tízezer új lakás építése indulhat el 2025-ben.

A kabinet azt ígéri, hogy az engedélyezési eljárások gyorsítása mellett folyamatosan bővül a lakáskínálat, ami idővel az árak mérséklődéséhez is vezethet. A következő hetekben várhatóan újabb bejelentések érkeznek a tárgyalás alatt lévő fejlesztésekről.