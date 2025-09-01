Lázár János nagy bejelentést tett a Déli pályaudvarról – kiderült, mi okozta a hatalmas fennakadást

„Egy mozdony áramszedője miatt rongálódott meg a felsővezeték, háromszor álltunk neki a hiba kezelésének” – ismertette Hegyi Zsolt a hétfői Közlekedésinfón arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy miért állt le múlt héten a Déli pályaudvar. A MÁV vezérigazgatója hozzátette, hogy nehezen találták meg a hiba okát, és elismerte azt is, hogy nem volt megfelelő az utastájékoztatás.

Megújulhat a Déli pályaudvar / Fotó: Tumbász Hédi

Lázár János építési és közlekedési miniszter azzal egészítette ki az információt, hogy a Déli pályaudvar belső műszaki infrastruktúrája is javítandó, elsőként a vasút által használt teret szeretnék megújítani, második körben pedig jöhet a személyi utasterek javítása, ennek kapcsán felmerült a magántőke bevonása is. A tárcavezető hangsúlyozta, kell pénzt találni az 1100 milliárdból, hogy a lassú jeleket felszámolják.

Megszólalt a MÁV a Déli pályaudvar kapcsán

Mint ismert, augusztus 28-án, csütörtökön felsővezeték-szakadás okozott fennakadásokat a Déli pályaudvarnál. Ez különösen rosszkor jött a MÁV-nak, hiszen a nyár utolsó napjaiban is sokat akartak eljutni a Balatonra egy utolsó csobbanásra, hosszú hétvégére.

A vasúttársaság közleménye szerint csütörtök délután 15:30-tól teljesen szünetelt a vonatforgalom a Déli pályaudvaron, ezért jelentős fennakadások, késések voltak és rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatok voltak a győri, a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalon is. A Déli és Budapest–Kelenföld között pótlóbuszok közlekedtek, és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) több járatán is elfogadták a vasúti jegyeket.