Deviza
EUR/HUF394.94 -0.43% USD/HUF337.5 -0.54% GBP/HUF457.04 -0.27% CHF/HUF421.23 -0.59% PLN/HUF92.76 -0.32% RON/HUF77.88 -0.37% CZK/HUF16.17 -0.34% EUR/HUF394.94 -0.43% USD/HUF337.5 -0.54% GBP/HUF457.04 -0.27% CHF/HUF421.23 -0.59% PLN/HUF92.76 -0.32% RON/HUF77.88 -0.37% CZK/HUF16.17 -0.34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,713.16 +1.13% MTELEKOM1,938 +0.72% MOL2,934 +0.68% OTP29,920 +1.3% RICHTER10,470 +1.91% OPUS576 -0.69% ANY7,800 -1.28% AUTOWALLIS162 -0.62% WABERERS5,280 0% BUMIX9,282.52 +0.11% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,130.92 +0.1% BUX103,713.16 +1.13% MTELEKOM1,938 +0.72% MOL2,934 +0.68% OTP29,920 +1.3% RICHTER10,470 +1.91% OPUS576 -0.69% ANY7,800 -1.28% AUTOWALLIS162 -0.62% WABERERS5,280 0% BUMIX9,282.52 +0.11% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,130.92 +0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közekedés
vasút
Déli Pályaudvar
Lázár János
vonat
MÁV

Lázár János nagy bejelentést tett a Déli pályaudvarról – kiderült, mi okozta a hatalmas fennakadást

Fontos időszakban okozott problémákat a felsővezeték-szakadás. Lázár János szerint a Déli pályaudvar infrastruktúrája sürgősen javítandó.
VG
2025.09.01, 13:44
Frissítve: 2025.09.01, 13:47

„Egy mozdony áramszedője miatt rongálódott meg a felsővezeték, háromszor álltunk neki a hiba kezelésének” – ismertette Hegyi Zsolt a hétfői Közlekedésinfón arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy miért állt le múlt héten a Déli pályaudvar. A MÁV vezérigazgatója hozzátette, hogy nehezen találták meg a hiba okát, és elismerte azt is, hogy nem volt megfelelő az utastájékoztatás.

20250721_deli_palyaudvar-TUM_005 Déli Pályaudvar, Dléi-pályaudvar, MÁV
Megújulhat a Déli pályaudvar / Fotó: Tumbász Hédi

Lázár János építési és közlekedési miniszter azzal egészítette ki az információt, hogy a Déli pályaudvar belső műszaki infrastruktúrája is javítandó, elsőként a vasút által használt teret szeretnék megújítani, második körben pedig jöhet a személyi utasterek javítása, ennek kapcsán felmerült a magántőke bevonása is. A tárcavezető hangsúlyozta, kell pénzt találni az 1100 milliárdból, hogy a lassú jeleket felszámolják.

Megszólalt a MÁV a Déli pályaudvar kapcsán

Mint ismert, augusztus 28-án, csütörtökön felsővezeték-szakadás okozott fennakadásokat a Déli pályaudvarnál. Ez különösen rosszkor jött a MÁV-nak, hiszen a nyár utolsó napjaiban is sokat akartak eljutni a Balatonra egy utolsó csobbanásra, hosszú hétvégére.

A vasúttársaság közleménye szerint csütörtök délután 15:30-tól teljesen szünetelt a vonatforgalom a Déli pályaudvaron, ezért jelentős fennakadások, késések voltak és rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatok voltak a győri, a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalon is. A Déli és Budapest–Kelenföld között pótlóbuszok közlekedtek, és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) több járatán is elfogadták a vasúti jegyeket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu