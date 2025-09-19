Deviza
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármester Walter Katalin vezérigazgató
Otthon Start Program
Karácsony Gergely
Panyi Miklós
Budapest
otthonteremtés
lakhatási válság

Elege lett a miniszterhelyettesnek, listát készített: most mindenki láthatja, mit tett a kormány Budapesten – Karácsony Gergelynek lépnie kell

A politikus Facebook-bejegyzésében élesen szembeállította a fővárosi és a kormányzati teljesítményt. Panyi Miklós szerint Karácsony Gergely hat éve képtelen volt érdemi választ adni a budapesti lakhatási válságra, miközben a kormány több programmal is segíti a fiatalokat az első otthon megszerzésében.
VG
2025.09.19., 19:27

A fix 3 százalékos hitelprogram meghirdetése után Karácsony Gergely a fővárosi lakhatási gondok megoldását ígérte, ám Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint ez teljesen hiteltelen. A politikus Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: a főpolgármester hat év alatt semmit sem tett érdemben a város lakhatási helyzetének javításáért.

LUS_620A1900 panyi miklós
Panyi Miklós szerint Karácsony Gergely hat éve képtelen volt érdemi választ adni a budapesti lakhatási válságra, miközben a kormány több programmal is segíti a fiatalokat az első otthon megszerzésében / Fotó: Kallus György

Panyi szerint a főváros által létrehozott Lakásügynökség nem hozott kézzelfogható eredményt, nem épültek új bérlakások, nem újultak meg rozsdaövezetek, és a kollégiumfejlesztések ígérete is elmaradt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy 

2019 és 2025 között a főváros költségvetésének mindössze 0,14 százalékát fordították lakhatási ügyekre.

A politikus kritizálta a Rákosrendező megvásárlását is, amely szerinte akadályozta a kormány lakásépítési terveit, miközben sok évig nem várható érdemi fejlesztés a területen.

 

Panyi Miklós: a kormány erős választ adott a lakhatási válságra

Ezzel szemben a politikus a kormány intézkedéseit sorolta fel:

  • szigorították az Airbnb-szabályokat, aminek köszönhetően több ezer lakás maradt a hosszú távú albérletpiacon;
  • elindították a Diákváros projektet 18 ezer kollégiumi férőhellyel;
  • valamint a fix 3 százalékos hitelprogramot, amely már több ezer budapesti fiatalnak segített első lakáshoz jutni.
  • A kormány emellett 300 milliárd forintos Lakhatási Tőkeprogramot is indít, amely 30 ezer új lakás építését célozza országszerte.

Panyi hangsúlyozta: a babaváró kölcsön, a CSOK Plusz és más támogatások révén is több tízezer család kap segítséget.

Az államtitkár összegzése szerint Karácsony Gergely ajánlata a budapesti fiatalok számára „egy üres halmaz”, míg a kormányé Európa legerősebb elsőlakás-programját kínálja, amely lehetőséget ad az albérletből valódi otthonba költözésre.

Otthon Start program: nem szabad felülni a hangulatkeltésnek az államtitkár szerint

Panyi Miklós szerint az albérletárak változása kapcsán hangulatkeltés helyett érdemes a valós számok mögé nézni. Az államtitkár kiemelte, hogy az Otthon Start program hatásai már érezhetők.

 

