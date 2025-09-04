Tisza-adóterv: százezrekkel csökkenhet a turizmusban dolgozók fizetése – a szövetség szerint veszélyben a versenyképesség

A Tisza Párt választási ígéretei között szerepel az egykulcsos személyi jövedelemadó megszüntetése és egy többkulcsos rendszer bevezetése. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) kiszámolta, mit jelentene mindez a turizmusban dolgozók béreire nézve – és az eredmény több mint figyelmeztető.

A Tisza Párt többkulcsos adórendszerének terve érzékenyen érintené a turizmusban dolgozókat: egyes szakmáknál milliós, másoknál százezres éves kiesés mutatkozik / Fotó: CBRE Magyarország

Az elemzés szerint a legmagasabban képzett, nagy felelősséggel dolgozó szakemberek esetében a bérkiesés éves szinten ötmillió forint feletti is lehet. De még a vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatás átlagbéreinél is tíz- és százezres nagyságrendű veszteséggel kellene számolni.

Egy front office menedzser vagy utazási irodai szakember esetében a többkulcsos adó akár évi három–négyszázezer forintos elvonást is jelenthet. Ez nehezen magyarázható egy olyan családnak, amelynek költségvetése amúgy is szezonális jövedelemingadozásoknak van kitéve

– mondta Princzinger Péter, az MTSZA elnöke a Turizmus.comnak.

MTSZA: ennyibe kerülne a dolgozóknak a Tisza Párt adóterve

Munkakör Bruttó átlagbér Havi kiesés Évi kiesés Légi forgalmi irányító 3 421 980 449 290 5 391 477 Légijármű-vezető 3 135 069 397 646 4 771 749 Szálláshely-szolgáltató egység vezetője 937 699 36 472 437 667 Utazásszervező 742 340 22 797 273 566 Séf 737 865 22 484 269 807 Gyógytornász 619 489 14 198 170 371 Kulturális szervező 599 281 12 783 153 396 Vendéglátó egység vezetője 599 107 12 771 153 250 Szállodai recepciós 564 148 10 324 123 884 Egyéb járművezető 551 013 9 404 112 851 Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok 544 113 8 921 107 055

A turizmus a magyar GDP mintegy 14 százalékát adja, és több mint 450 ezer embernek biztosít munkát. Az ágazat érdekképviselete szerint a fizetések csökkentése nemcsak a dolgozók életszínvonalát érintené hátrányosan, hanem a munkaerőhiányt is elmélyítené.

„Ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot adni, nem tudnak minőségi munkaerőt alkalmazni, az végső soron a szolgáltatási színvonal, a vállalkozások versenyképességének rovására megy” – figyelmeztetett Princzinger.