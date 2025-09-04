Deviza
Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
Tisza Párt
turizmus
egykulcsos adórendszer

Tisza-adóterv: százezrekkel csökkenhet a turizmusban dolgozók fizetése – a szövetség szerint veszélyben a versenyképesség

Az ágazati szereplők szerint a változtatás tovább növelné a munkaerőhiányt, és rontaná a szolgáltatások színvonalát. A Tisza Párt többkulcsos adórendszerének terve érzékenyen érintené a turizmusban dolgozókat: egyes szakmáknál milliós, másoknál százezres éves kiesés mutatkozik.
VG
2025.09.04., 17:35
Fotó: CBRE Magyarország

A Tisza Párt választási ígéretei között szerepel az egykulcsos személyi jövedelemadó megszüntetése és egy többkulcsos rendszer bevezetése. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) kiszámolta, mit jelentene mindez a turizmusban dolgozók béreire nézve – és az eredmény több mint figyelmeztető.

vendég hotel szállás tisza párt
A Tisza Párt többkulcsos adórendszerének terve érzékenyen érintené a turizmusban dolgozókat: egyes szakmáknál milliós, másoknál százezres éves kiesés mutatkozik / Fotó: CBRE Magyarország

Az elemzés szerint a legmagasabban képzett, nagy felelősséggel dolgozó szakemberek esetében a bérkiesés éves szinten ötmillió forint feletti is lehet. De még a vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatás átlagbéreinél is tíz- és százezres nagyságrendű veszteséggel kellene számolni.

Egy front office menedzser vagy utazási irodai szakember esetében a többkulcsos adó akár évi három–négyszázezer forintos elvonást is jelenthet. Ez nehezen magyarázható egy olyan családnak, amelynek költségvetése amúgy is szezonális jövedelemingadozásoknak van kitéve

– mondta Princzinger Péter, az MTSZA elnöke a Turizmus.comnak.

MTSZA: ennyibe kerülne a dolgozóknak a Tisza Párt adóterve

MunkakörBruttó átlagbérHavi kiesésÉvi kiesés
Légi forgalmi irányító3 421 980449 2905 391 477
Légijármű-vezető3 135 069397 6464 771 749
Szálláshely-szolgáltató egység vezetője937 69936 472437 667
Utazásszervező742 34022 797273 566
Séf737 86522 484269 807
Gyógytornász619 48914 198170 371
Kulturális szervező599 28112 783153 396
Vendéglátó egység vezetője599 10712 771153 250
Szállodai recepciós564 14810 324123 884
Egyéb járművezető551 0139 404112 851
Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok544 1138 921107 055

A turizmus a magyar GDP mintegy 14 százalékát adja, és több mint 450 ezer embernek biztosít munkát. Az ágazat érdekképviselete szerint a fizetések csökkentése nemcsak a dolgozók életszínvonalát érintené hátrányosan, hanem a munkaerőhiányt is elmélyítené.

„Ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot adni, nem tudnak minőségi munkaerőt alkalmazni, az végső soron a szolgáltatási színvonal, a vállalkozások versenyképességének rovására megy” – figyelmeztetett Princzinger.

Így drágulhat a kenyér a Tisza Párt tervei miatt

Ha a Tisza Párt energiapolitikai terve megvalósulna, a benzin literenkénti ára 1026 forintra, a gázolajé pedig 1051 forintra nőne. A lapunk által megkérdezett elemző szerint ez a mezőgazdasági termelési költségeket jelentősen megdobná, ami az élelmiszeriparon és a kiskereskedelmen keresztül végül a fogyasztók pénztárcáját is elérné: a kenyértől a tejtermékekig sok minden érezhetően drágulna.

 

 

Országszerte

Országszerte
937 cikk

 

