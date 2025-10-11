Megtette a várva várt bejelentést a MÁV: hiába nincs uniós pénz, megindult a közbeszerzés – érkezhetnek a svájci vonatok, ideje megismerni a magyaroknak a GTW-t

Az uniós források átmeneti hiánya ellenére is folytatja a MÁV-csoport a fejlesztéseket és 93 darab használt, de jó állapotú villamos motorvonat beszerzésére indította meg az eljárást – erről a céget vezető Hegyi Zsolt egy pénteki Facebook-bejegyzésben számolt be.

GTW: ezeket a svájci vonatokat vehet meg a MÁV? / Fotó: Shutterstock

A MÁV-csoport arra törekszik, hogy olyan változásokat indítson be, amelyek lehetővé teszik mind a szolgáltatások, mind az infrastruktúra, mind pedig a gördülőállomány megújítását. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy az új bérletekre épülő tarifareformmal először olcsóbbá tették az utazást, az újabb intézkedésekkel pedig az a céljuk, hogy fokozatosan jobbá is tegyék.

A további intézkedéseknek része a hazai forrásból és hitelből megvalósítandó, mintegy 800 milliárdos vasútipálya-felújítási program és az a 10 miniszteri vállalás is, amelynek keretében 100 korszerű mozdonyt és 1000 vadonatúj autóbuszt szerzünk be.

Ez a program folytatódik most újabb járműbeszerzések előkészítésével.

Lázár János kilobbizta a pénzt

Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig arról írt szintén a Facebook-oldalán, hogy a kormány segíti a motorvonatok beszerzését, ugyanis arról döntött, hogy forrást biztosít a beszerzésre.

A miniszter bejegyzésében kitért rá, hogy a tarifareformmal rekordszintre emelkedtek az utazásszámok, ez pedig segített neki abban, hogy újabb forrásokat tudjon kilobbizni a kormánynál a magyar vasút részére.

Az elmúlt évben fürkészeket küldtem szét a világ vasútijármű-piacára, hogy felkutassák a lehető leggyorsabban megszerezhető, jó minőségű új vagy használt vasúti járműveket. Sikerrel jártak. Van több jó ajánlatunk! – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: előterjesztésére a kormány most arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére.

Még a ciklus vége előtt újabb flottafejlesztési lépéseket is megteszünk

– húzta alá.

GTW-vonatokat vehet a MÁV Svájcból?

A nyáron és a múlt hónapban is arról szóltak a hírek, hogy a MÁV svájci vonatokat vásárolhat a svájci Thurbo regionális vasúttársaságtól, méghozzá a Stadler által gyártott GTW típusból, amelyekből 2003 és 2013 között 95 darab készült el.