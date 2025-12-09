Deviza
Tisza-adó. baloldali megszorítócsomag Orbán Viktor
országgyűlés
Tisza-csomag
Magyar Péter

Adóemelés, fizetéscsökkentés? A kormány nemet mondott: ígéretet tettek a Tisza-terv megakadályozására

Bánki Erik világossá tette: a kormány elutasítja a több ezermilliárdos elvonásokat, és továbbra is a magyar családokat és vállalkozásokat védi. A Fidesz szerint soha nem látott adóemelést és brutális megszorításokat hozna a Tisza párt terve. A Világgazdaság már több cikkben is bemutatta, hogy milyen káros, akár visszafordíthatatlan hatásokkal járhat a baloldali megszorítócsomag.
VG/MTI
2025.12.09., 08:15
Fotó: Világgazdaság

A kormány kemény figyelmeztetést fogalmazott meg a Tisza-csomagról: szerintük a baloldali mgszorítócsomag 3700 milliárdot venne el a cégektől és 1300 milliárdot a becsületes emberektől. A Fidesz azonban megígérte: egyetlen ilyen javaslat sem fog átmenni, és megvédik a magyar családokat.

BÁNKI Erik tisza-csomag
Bánki Erik világossá tette: a kormány elutasítja a Tisza-csomagban található több ezer illiárdos elvonásokat, és továbbra is a magyar családokat és vállalkozásokat védi / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A kormánypárt határozottan elutasítja a Tisza Párt adóemelési terveit

– jelentette ki Bánki Erik, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki szerint „ízig-vérig baloldali” megszorítócsomagról van szó. Mint mondta, a Magyar Péter környezetében dolgozó baloldali közgazdászok olyan tervezetet tettek le, amely példátlan mértékű adóterheket rakna a társadalomra:

  • 3700 milliárd forintot vonna el a vállalkozásoktól;
  • és több mint 1300 milliárdot a magyar emberektől.

A személyi jövedelemadó drasztikus emelése már az átlagkeresetűeket is évente több százezer forintos veszteségbe taszítaná, miközben nőne egyes termékek áfája, és privatizálnák az egészségügyet, illetve a nyugdíjrendszert.

 

Bánki szerint mindezzel szemben a polgári kormány továbbra is a magyar munkavállalókat, a kis- és középvállalkozókat védi, ahogy 2010 óta következetesen tette: adócsökkentésekkel, munkahelyteremtéssel, családtámogatásokkal és vállalkozásbarát szabályozással. A Fidesz szerint a Tisza Párt visszahozná a baloldal jól ismert receptjeit: megszorítás, adóemelés, privatizáció.

A baloldali megszorítócsomag egyszerűen kizsebelné a magyar embereket

A kormány részéről Zsigó Róbert is élesen bírálta az ellenzéki pártot. Szerinte a Tisza Párt „átveri az embereket”, miközben tagadja súlyos megszorításait, amelyek között szerepelne a gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának megszüntetése és a vállalkozások további megadóztatása. Zsigó figyelmeztetett: a csomag legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok lennének, mert megadóztatnák az ellátásukat, az állami rendszert felszámolnák, és „külföldi tőzsdei kasszákhoz” kényszerítenék a magyar dolgozókat – mindezt külföldi érdekek és brüsszeli elvárások miatt.

A fideszes politikus azt is hozzátette: „a baloldal mindig szívesen vesz el pénzt az emberektől”, de a kormány nem engedi, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék, és nem engedi, hogy Ukrajnába csatornázzák át a magyar adófizetők forintjait.

Az egyik legfontosabb feladatnak tartja az szja durva megemelését a Tiszának készült terv

Évi több százezer forint veszteség érheti már az átlagosan kereső magyar munkavállalókat is, ha valóra válik a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag, és a jelenlegi egykulcsos szja helyett háromkulcsos progresszív adórendszer lép életbe. Feléledhetne az adóeltitkolás, erőre kaphatna a feketefoglalkoztatás, az érintett munkavállalóknak pedig ezek miatt azzal a veszéllyel kellene számolniuk, hogy alacsonyabb nyugdíj járna nekik. A veszélyek ellenére a tiszás szakértők sietnének a progresszív szja bevezetésével: az átalakítást az egyik legfontosabb kérdésnek tartják, és már jövőre, a választás után szinte azonnal, év közben átalakítanák az adórendszert. Bővebben>>>

Megérkezett a kárjelentés: ennyibe kerülne a dolgozó magyaroknak a Tisza-adó – százezrekkel büntetnék a becsületes munkát

A kormány szerint a Tisza Párt adótervei olyan mértékű megszorítást hoznának, amely több százezer forintos kiesést jelentene a magyar családoknak. Hidvéghi Balázs államtitkár leszögezte, hogy a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja akár harmadával csökkentheti a fizetéseket, és gyakorlatilag minden bruttó 400 ezer forint feletti keresetűt sújtana.

 

 

