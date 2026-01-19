Deviza
Egy korszak vége: búcsút mondhatunk a sárga csekkeknek, hamarosan az utolsó befizetés is megtörténik — ez jön helyette

Egy korszak hamarosan végleg lezárul, elköszönhetünk a jól bevált fizetési módtól. A sárga csekkek eltűnése alapjaiban befolyásolja a mindennapi fizetéseket.
2026.01.19, 21:15

A sárga csekkek hosszú évtizedekig voltak a befizetések egyik legalapvetőbb eszközei, ezek eltűnése jelentősen befolyásolja majd a mindennapok során intézett pénzügyeket. mostanában azonban már tapasztalhatjuk, hogy a postai utalások rutinja végérvényesen megváltozik — közölte a BAON.

csekk
A sárga csekkek fokozatosan tűnnek el, innentől online formában találkozhatunk velük. / Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország

Ez lesz a sárga csekkek sorsa 2026 után 

Nem kell aggódnunk: a változást fokozatosan vezetik majd be, viszont a klasszikus csekkes befizetések háttérbe szorulnak. Egyre több szolgáltatás, állami szerv és hatóság küld elektronikus formában értesítéseket a megtérítendő összegekről a különböző banki rendszereken keresztül. 

A bankok applikációban már jelenleg is elérhető az úgynevezett „Azonnali Fizetési Rendszer (AFR)”, amelynek részét képezik a fizetési kérelmek. 

Ez nem automatikus levonást jelent, az ügyfelek először is értesítést kapnak, majd eldönthetik, hogy a kiírt tranzakciót jóváhagyják-e avagy sem.

A fizetési kérelem könnyedén módosítható, ha a feladó engedélyezi, ugyanakkor el is utasítható – írja a Szoljon

A sárga csekkek használatának egyik legfontosabb előnye az volt, hogy a befizetés felett végig az ügyfél rendelkezett: ez a kontroll az új megoldás esetében sem szűnik meg. A fizetési kérelem nem azonos a csoportos beszedéssel: az összeg csak akkor kerül levonásra, ha az ügyfél azt előzetesen jóváhagyja. 

Magyarország rávert Európára valamivel, amit az ellenzék utál: ez az adófajta világraszóló siker lett

Csoportos beszedés vagy fizetési kérelem? 

A csoportos beszedés a továbbiakban is azoknak lehet kézenfekvő, akik egyszer beállítják azt, mint a közüzemi utalások esetében, ha nem szeretnél többé foglalkozni a számlákkal, ez a neked való megoldás. 

A fizetési kérelem, szemben a csoportos beszedéssel, azoknak szól, akik szeretik nyomon követni az egyenlegüket, a tranzakciókat, valamint akik szeretik kézben tartani a pénzügyeket.

Fontos: a sárga csekk nem minden területről tűnik el, például az adófizetésnél is lesz lehetőség készpénzátutalási megbízásra, ám ehhez már CSEKK kérelmet kell benyújtani – olvasható a NAV közleményében.

Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (röviden ONYA) könnyedebb igénylési folyamatot biztosít, ugyanis online kitölthető, nem kell külön programot telepíteni a használatához és a legtöbb okoseszközön is használható.

