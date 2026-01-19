Deviza
EUR/HUF385,36 0% USD/HUF331,02 0% GBP/HUF444,44 0% CHF/HUF414,94 0% PLN/HUF91,21 0% RON/HUF75,67 0% CZK/HUF15,86 0% EUR/HUF385,36 0% USD/HUF331,02 0% GBP/HUF444,44 0% CHF/HUF414,94 0% PLN/HUF91,21 0% RON/HUF75,67 0% CZK/HUF15,86 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 151,69 -0,13% MTELEKOM1 910 -0,52% MOL3 546 +0,4% OTP38 330 -0,39% RICHTER10 500 +0,29% OPUS552 +0,73% ANY7 960 -1,24% AUTOWALLIS153,5 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,92 -0,51% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 590,18 -0,68% BUX122 151,69 -0,13% MTELEKOM1 910 -0,52% MOL3 546 +0,4% OTP38 330 -0,39% RICHTER10 500 +0,29% OPUS552 +0,73% ANY7 960 -1,24% AUTOWALLIS153,5 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,92 -0,51% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 590,18 -0,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Építési és Közlekedési Minisztérium
vasút
Lázár János
SZÉP-kártya
béremelés
MÁV

Itt a bejelentés: most kell a MÁV-hoz menni dolgozni, kiugró béremelést jelentettek be – hivatalos, mennyivel nőnek a fizetések 2026-ban

A döntés része az alapbér emelése, a SZÉP-kártya-juttatás növelése, valamint az egészségpénztári támogatás kiegészítése. A MÁV csoport dolgozói idén jelentős fizetésemelésre számíthatnak: a hároméves bérmegállapodás utolsó évében a keresetek összességében 13 százalékkal nőnek.
VG
2026.01.19, 17:47
Frissítve: 2026.01.19, 18:18

Rekordnagyságú béremelés a MÁV-nál: az idei évben a dolgozók két számjegyű növekedéssel, 13 százalékkal magasabb fizetéssel számolhatnak. A megállapodás három lépcsőben emeli a béreket és juttatásokat, ezzel is erősítve a munkavállalói lojalitást.

20260107_kelenfold_004_VZ máv
A MÁV csoport dolgozói idén jelentős fizetésemelésre számíthatnak: a hároméves bérmegállapodás utolsó évében a keresetek összességében 13 százalékkal nőnek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A MÁV csoportnál a hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg tervezettnél jóval magasabb emelést kapnak a dolgozók. A hétfői döntés értelmében

  • 2026 januárjában és februárjában az alapbérek 4,7 százalékkal nőnek;
  • ezt követően pedig márciustól további 4,7 százalékos emelés érkezik.

Így összességében az alapbér 9,6 százalékkal emelkedik.

 

Nem csak béremelést kapnak a MÁV dolgozói

A keresetnövekedést további jelentős juttatások egészítik ki. Az eredetileg 120 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatás 400 ezer forintra nő, amit két részletben, márciusban és júliusban kapnak meg a munkavállalók. A 350 ezer forintos lojalitási juttatást változatlanul decemberben fizetik ki.

A megállapodás az egészségpénztári támogatást is bővíti: a munkáltatói kiegészítés január 1-jétől havi nettó 4000 forintról 7000-re emelkedik minden pénztártag számára.

Mindezek eredményeként a MÁV csoport dolgozóinak összesített keresete az idei évben nemcsak megőrzi, hanem növeli is vásárlóértékét, a teljes juttatási csomag 13 százalékos emelkedést biztosít.

Történelmi bejelentés: Lázár János üzent a MÁV-dolgozóknak – már csak pár napot kell várni

Lázár János korábban köszönetet mondott a MÁV csoport dolgozóinak, akik rossz anyagi körülmények között végezték a munkájukat. A miniszter üzent a MÁV-dolgozóknak.

 

Országszerte

Országszerte
1095 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu