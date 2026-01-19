Itt a bejelentés: most kell a MÁV-hoz menni dolgozni, kiugró béremelést jelentettek be – hivatalos, mennyivel nőnek a fizetések 2026-ban
Rekordnagyságú béremelés a MÁV-nál: az idei évben a dolgozók két számjegyű növekedéssel, 13 százalékkal magasabb fizetéssel számolhatnak. A megállapodás három lépcsőben emeli a béreket és juttatásokat, ezzel is erősítve a munkavállalói lojalitást.
A MÁV csoportnál a hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg tervezettnél jóval magasabb emelést kapnak a dolgozók. A hétfői döntés értelmében
- 2026 januárjában és februárjában az alapbérek 4,7 százalékkal nőnek;
- ezt követően pedig márciustól további 4,7 százalékos emelés érkezik.
Így összességében az alapbér 9,6 százalékkal emelkedik.
Nem csak béremelést kapnak a MÁV dolgozói
A keresetnövekedést további jelentős juttatások egészítik ki. Az eredetileg 120 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatás 400 ezer forintra nő, amit két részletben, márciusban és júliusban kapnak meg a munkavállalók. A 350 ezer forintos lojalitási juttatást változatlanul decemberben fizetik ki.
A megállapodás az egészségpénztári támogatást is bővíti: a munkáltatói kiegészítés január 1-jétől havi nettó 4000 forintról 7000-re emelkedik minden pénztártag számára.
Mindezek eredményeként a MÁV csoport dolgozóinak összesített keresete az idei évben nemcsak megőrzi, hanem növeli is vásárlóértékét, a teljes juttatási csomag 13 százalékos emelkedést biztosít.
Történelmi bejelentés: Lázár János üzent a MÁV-dolgozóknak – már csak pár napot kell várni
Lázár János korábban köszönetet mondott a MÁV csoport dolgozóinak, akik rossz anyagi körülmények között végezték a munkájukat. A miniszter üzent a MÁV-dolgozóknak.