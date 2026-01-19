Deviza
Ingatlan-apróhirdetési oldallal bővül a CEE Classifieds portfóliója

A CEE Classifieds az Ingatlannet nevű ingatlan-apróhirdetési oldallal bővíti portfólióját. Az online apróhirdetési portfólióval induló, magyar tulajdonban lévő cég induló befektetései közé ingatlan- és álláspiaci oldalak tartoznak.
VG
2026.01.19, 19:11
Frissítve: 2026.01.19, 19:41

A CEE Classifieds az Ingatlannet nevű ingatlan-apróhirdetési oldallal bővíti portfólióját.

Budapest,,Hungary,-,Feb,6, ingatlan ,2023:,Construction,Workers,Wearing,Safety
A CEE Classifieds technológiai és üzletfejlesztési szinergiákat teremt / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A Bank360 Csoporttal 2026. január 19-én kötött tranzakció során a CEE Classifieds leányvállalatán keresztül százszázalékos tulajdont szerez Magyarország egyik legrégebbi ingatlanos apróhirdetési oldalán. A tranzakcióval az a céljuk, hogy technológiai és üzletfejlesztési szinergiákat teremtsenek és egy komplex többoldalas értékajánlattal legyenek jelen az online apróhirdetési piacon. 

Az Ingatlannetről: a 2000-ben indult site az elsők között kezdte meg az online ingatlanhirdetést és -keresést lehetővé tevő szolgáltatását a hazai piacon. Folyamatosan fejlesztették szolgáltatásaikat az ingatlant kereső és kínáló felhasználók igényeihez igazodva. Jelenleg az oldalon több mint 40 ezer ingatlanhirdetés található meg. 

Arany Bence alapító-vezérigazgató úgy fogalmazott: „az Ingatlannet ismertsége és technológiai megoldásai jól kiegészítik meglévő oldalainkat. Reményeink szerint a 2026-os évben releváns szinergiákat tudunk teremteni, amivel bebiztosítjuk piaci pozíciónkat.”

Mi a CEE Classifieds?

A CEE Classifieds Kelet- és Közép-Európa digitális gazdaságába fektet be. Az e-commerce és online apróhirdetési portálok mellett a teljes értékláncra fókuszál. A társaság célja, hogy felhasználva iparági tudását, regionális kapcsolati hálóját és stratégiai együttműködéseit jelentős értéket teremtsen. 

A Bank360 Csoport: Magyarország egyik legnagyobb, hiteleket, biztosításokat és pénzügyi termékeket összehasonlító portálja. A pénzügyi termékek, szolgáltatások összehasonlítása mellett az érdeklődők tájékozódását aktuális hírek, szakértői írások, folyamatosan frissülő fogalomtárak és termékleírások segítik az oldalon. 

