Ingatlan-apróhirdetési oldallal bővül a CEE Classifieds portfóliója

A CEE Classifieds az Ingatlannet nevű ingatlan-apróhirdetési oldallal bővíti portfólióját.

A CEE Classifieds technológiai és üzletfejlesztési szinergiákat teremt / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A Bank360 Csoporttal 2026. január 19-én kötött tranzakció során a CEE Classifieds leányvállalatán keresztül százszázalékos tulajdont szerez Magyarország egyik legrégebbi ingatlanos apróhirdetési oldalán. A tranzakcióval az a céljuk, hogy technológiai és üzletfejlesztési szinergiákat teremtsenek és egy komplex többoldalas értékajánlattal legyenek jelen az online apróhirdetési piacon.

Az Ingatlannetről: a 2000-ben indult site az elsők között kezdte meg az online ingatlanhirdetést és -keresést lehetővé tevő szolgáltatását a hazai piacon. Folyamatosan fejlesztették szolgáltatásaikat az ingatlant kereső és kínáló felhasználók igényeihez igazodva. Jelenleg az oldalon több mint 40 ezer ingatlanhirdetés található meg.

Arany Bence alapító-vezérigazgató úgy fogalmazott: „az Ingatlannet ismertsége és technológiai megoldásai jól kiegészítik meglévő oldalainkat. Reményeink szerint a 2026-os évben releváns szinergiákat tudunk teremteni, amivel bebiztosítjuk piaci pozíciónkat.”

Új online reklámfelület robban be a magyar piacra: mindenféle hirdetést elérünk egy helyen

Mi a CEE Classifieds?

A CEE Classifieds Kelet- és Közép-Európa digitális gazdaságába fektet be. Az e-commerce és online apróhirdetési portálok mellett a teljes értékláncra fókuszál. A társaság célja, hogy felhasználva iparági tudását, regionális kapcsolati hálóját és stratégiai együttműködéseit jelentős értéket teremtsen.

A Bank360 Csoport: Magyarország egyik legnagyobb, hiteleket, biztosításokat és pénzügyi termékeket összehasonlító portálja. A pénzügyi termékek, szolgáltatások összehasonlítása mellett az érdeklődők tájékozódását aktuális hírek, szakértői írások, folyamatosan frissülő fogalomtárak és termékleírások segítik az oldalon.