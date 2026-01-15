Deviza
Hajnali figyelmeztetést adott ki a MÁV: súlyos hibát fedeztek fel az ország egyik legfontosabb vasúti fővonalán, azonnal javítani kell – óriási késésekkel járnak a vonatok

Síntörés miatt csütörtök délelőtt lassabb közlekedésre kell számítani a győri vasútvonalon. A MÁV szerint jelentős késésekre kell felkészülni.
VG/MTI
2026.01.15, 06:45
Frissítve: 2026.01.15, 06:56

Síntörés miatt csütörtök délelőtt lassabb közlekedésre kell számítani a Budapestet Győrrel összekötő vasútvonalon – jelentette be hajnalban a honlapján a Mávinform. Mint írták, a Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani, és emiatt az egyik vágányt le kell zárni.

20260107_kelenfold_004_VZ MÁV, tél, hideg idő, időjárás, vonat, vasút
A hideg idő újra próbatétel elé állíja a MÁV-ot / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a helyreállítási munkálatokat a csúcsidőn kívüli órákra időzítették, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozzák.

A biztonság érdekében az érintett váltón 10 kilométer/órás sebességkorlátozást kellett bevezetni, ami a győri fővonal forgalmában jelentős késéseket okozhat – hívta a fel a figyelmet a Mávinform.

A tájékoztatás szerint a csapadékos, állandóan fagypont alatti időjárás nem alkalmas a pályahiba végleges helyreállítására: a nappali, kevésbé fagyos órákban elvégezhető beavatkozással azonban ideiglenesen javítható, és az adott szakaszon már 40 kilométer/órával közlekedhetnek majd a vonatok. A végleges helyreállítást követően állhat vissza az eredeti pályasebesség.

Fennakadások lesznek a MÁV egyik legfontosabb fővonalán

A hibaelhárítás ideje alatt a vonatok a Tatabánya-Tata-Almásfüzitő szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek, így az elővárosi vonatok megosztva, a távolsági vonatok pedig esetenként hosszabb menetidővel közlekednek.

Az ideiglenes forgalmi rendet a MÁV Országos Haváriaközpontja folyamatosan felügyeli, pótlóbuszokat állít forgalomba és készenlétbe, valamint az állomásokon munkatársaik segítik a helyszíni utastájékoztatást.

Előre szólt a MÁV: senki ne szálljon vonatra hétfőn rutinból, megkezdődik az átépítés a legnagyobb pályaudvaron – a fél országot érinti

Nemcsak a téli időjárás miatt kell figyelniük az utasoknak. Hétfőn megkezdődött a peronépítés a Keleti pályaudvaron, emiatt módosult a dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje. A munkálatokra azért van szükség, mert a tájékoztatás szerint a 12. és a 13. vágányok közötti peront akadálymentes magas peronná alakítják át, mivel Délegyháza, Kelebia és Belgrád felől a személyforgalom megindulása után ide érkeznek majd a szerelvények.

Az átalakítással a Keleti pályaudvar alkalmassá válik arra is, hogy a hamarosan elinduló Budapest–Belgrád vasútvonalon fogadja azokat a kínai gyártmányú, alacsony padlós, de a hasonló magyar járművektől eltérően – a platform és a fedélzet közötti lépésmagasságot kényelmesebbé tevő – úgynevezett kimozdulólépcső nélkül gyártott Soko (Sólyom) motorvonatokat is, amelyeket a szerb vasúttársaság kíván a vonalon közlekedtetni.

