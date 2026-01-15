Orbán Viktor nyilvánosan megüzente Ursula von der Leyenéknek: Magyarország kivétel, nemet kell mondania – „Nincs mese, ismét rajtunk a sor”

„Brüsszel nem adja fel. A bizottság tegnap bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét. Nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményét teszik vele zárójelbe, de a valóságot is” — fogalmazott Orbán Viktor Facebook-posztjában.

Orbán Viktor miniszterelnök sérelmezte Ukrajna feltétel nélküli segélyezési terveit / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor tartja a magyar érdekeket az EU őrületében is

„Orosz jóvátételről álmodoznak, és ismét hitet tesznek a háború finanszírozása és Ukrajna feltétel nélküli pénzelése mellett. Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete, vagy az európai emberek véleménye” – fogalmazott Magyarország miniszterelnöke a Facebookon.

Kiemelte többek között azt is:

Mennek tovább a háború útján. Európában alig maradt kormány, aki ellen tud állni nekik.

Ez alól Magyarországot nevezte meg egyedüli kivételnek, amely országnak az elmúlt években meg kellett tanulnia kiállni magáért.

A pénzügyi válság idején megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot és családbarát országot építettünk. A migrációs krízis alatt lezártuk a határainkat és azóta sem engedjük be a migránsokat. A háború kirobbanása óta pedig mindent megteszünk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és annak finanszírozásából. De Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni. Erről szólt a tegnapi bejelentésük

– közölte. „Magyarország határozott nemet mond Brüsszel Ukrajnának szánt pénzügyi követeléseire.”

Több százmilliárd dolláros támogatási csomag ajándékba

Ahogy azt már korábban szemléztük, Orbán Viktor a Facebook-oldalán részletezte álláspontját, miután az Európai Bizottság elfogadta a tíz évre tervezett, 800 milliárd dolláros ukrajnai támogatási csomagot.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem vállalja az ukrajnai háború, az elszabadult energiaárak vagy az ukrán rezsi költségeit, és nem akarja felélni gyermekeink jövőjét a Brüsszel által előírt terhek miatt.

Orbán világosan fogalmazott: aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott hiteleket orosz jóvátételből lehet visszafizetni, az nincs tisztában a valósággal. Hasonlóképpen téved az, aki szerint az idő Ukrajnának kedvez, vagy hogy az ország „lenyűgöző reformokat” hajtott végre. A közelmúlt korrupciós botrányai, köztük a kijevi aranyfajansz története, rávilágítanak, hogy a valóság ettől távol áll.