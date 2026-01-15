Deviza
EUR/HUF386,1 0% USD/HUF332,78 +0,37% GBP/HUF445,04 -0,13% CHF/HUF414,77 +0,04% PLN/HUF91,66 -0,05% RON/HUF75,84 -0,07% CZK/HUF15,9 -0,17% EUR/HUF386,1 0% USD/HUF332,78 +0,37% GBP/HUF445,04 -0,13% CHF/HUF414,77 +0,04% PLN/HUF91,66 -0,05% RON/HUF75,84 -0,07% CZK/HUF15,9 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 874,58 +0,18% MTELEKOM1 906 -0,52% MOL3 496 +2,75% OTP37 870 -0,74% RICHTER10 340 +0,39% OPUS549 -0,18% ANY8 080 +0,99% AUTOWALLIS156 +2,56% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 429,51 -0,39% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 595,68 +0,1% BUX120 874,58 +0,18% MTELEKOM1 906 -0,52% MOL3 496 +2,75% OTP37 870 -0,74% RICHTER10 340 +0,39% OPUS549 -0,18% ANY8 080 +0,99% AUTOWALLIS156 +2,56% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 429,51 -0,39% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 595,68 +0,1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tankolás
üzemanyag
gázolaj
benzin
dízel

Kár ragozni: megjöttek az új üzemanyagárak, ezt most nagyon nem akartuk

A benzin és dízel esetében is drágul a tankolás péntektől. A világpiaci hírek ismeretében nem annyira váratlan az újabb üzemanyagár-emelkedés.
VG
2026.01.15, 12:53
Frissítve: 2026.01.15, 13:52

Napról napra kúszik felfelé a benzin és a gázolaj ára is a héten, pénteken pedig egy kicsit jelentősebb áremelkedés érkezik. A Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől.

2L3A0845 üzemanyag
Pénteken tovább emelkednek az üzemanyagárak, és még nem látni a drágulás végét / Fotó: Gazdag Mihály

A drágulás várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog. Január 15-én, csütörtökön még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 559 forint/liter,
  • gázolaj: 571 forint/liter.

Ha realizálódik az áremelkedés, akkor a benzin literje 564 forintba, a dízel literje 577 forintba kerül majd.

A mostani már nem az első drágulás a héten. Legutóbb pont ma, csütörtökön történt emelés, amikor is a gázolaj ára emelkedett literenként 3 forinttal.

Nem lenne váratlan az újabb üzemanyagár-emelkedés sem

A jelenlegi világpiaci hírek nem kedveznek az üzemanyagáraknak. 

Az Amerikai Egyesült Államok komoly hadműveletbe kezdett Venezuelában. Iránban hetek óta demonstrációk zajlanak, melyeknek egyes becslések szerint több ezer halálos áldozata van már. Az orosz–ukrán háború részeként pedig egyre többször éri dróntámadás Kazahsztán fekete-tengeri termináljait, ahonnan kazah és orosz nyersolajat exportálnak a nemzetközi piacokra.

A globális olajárak október óta nem látott szintekre emelkedtek, miután a piacok a Közel‑Keleten eszkalálódó iráni válság és az amerikai katonai válaszlépések hatását árazza be. A geopolitikai kockázatok növekedése, az amerikai katonai bázisok ügye és a belső iráni konfliktus árnyékolja be az energiapiac jövőjét.

A fenti fejlemények ismeretében nem meglepő, hogy az olajpiac az elmúlt napokban ismét felélénkült, miután egy újabb közel-keleti válság veszélyezteti a globális energiaellátást. A Brent hordónkénti ára több mint 9 százalékot emelkedett négy kereskedési nap alatt, és elérte a 66 dollárt.

Szakértők szerint ha a feszültség Iránban tovább nő, akkor a Brent hordónkénti ára akár 70 dollár fölé is emelkedhet. A kulcs a Hormuzi-szoroson átívelő szállítás biztonsága: bármilyen fennakadás jelentősen befolyásolná a világpiaci árakat. Most a piac a hírekre reagál, a tényleges kitermelési kiesés csak másodlagos.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu