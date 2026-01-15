Kár ragozni: megjöttek az új üzemanyagárak, ezt most nagyon nem akartuk

Napról napra kúszik felfelé a benzin és a gázolaj ára is a héten, pénteken pedig egy kicsit jelentősebb áremelkedés érkezik. A Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől.

Pénteken tovább emelkednek az üzemanyagárak, és még nem látni a drágulás végét / Fotó: Gazdag Mihály

A drágulás várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog. Január 15-én, csütörtökön még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 559 forint/liter,

gázolaj: 571 forint/liter.

Ha realizálódik az áremelkedés, akkor a benzin literje 564 forintba, a dízel literje 577 forintba kerül majd.

A mostani már nem az első drágulás a héten. Legutóbb pont ma, csütörtökön történt emelés, amikor is a gázolaj ára emelkedett literenként 3 forinttal.

Nem lenne váratlan az újabb üzemanyagár-emelkedés sem

A jelenlegi világpiaci hírek nem kedveznek az üzemanyagáraknak.

Az Amerikai Egyesült Államok komoly hadműveletbe kezdett Venezuelában. Iránban hetek óta demonstrációk zajlanak, melyeknek egyes becslések szerint több ezer halálos áldozata van már. Az orosz–ukrán háború részeként pedig egyre többször éri dróntámadás Kazahsztán fekete-tengeri termináljait, ahonnan kazah és orosz nyersolajat exportálnak a nemzetközi piacokra.

A globális olajárak október óta nem látott szintekre emelkedtek, miután a piacok a Közel‑Keleten eszkalálódó iráni válság és az amerikai katonai válaszlépések hatását árazza be. A geopolitikai kockázatok növekedése, az amerikai katonai bázisok ügye és a belső iráni konfliktus árnyékolja be az energiapiac jövőjét.

A fenti fejlemények ismeretében nem meglepő, hogy az olajpiac az elmúlt napokban ismét felélénkült, miután egy újabb közel-keleti válság veszélyezteti a globális energiaellátást. A Brent hordónkénti ára több mint 9 százalékot emelkedett négy kereskedési nap alatt, és elérte a 66 dollárt.

Szakértők szerint ha a feszültség Iránban tovább nő, akkor a Brent hordónkénti ára akár 70 dollár fölé is emelkedhet. A kulcs a Hormuzi-szoroson átívelő szállítás biztonsága: bármilyen fennakadás jelentősen befolyásolná a világpiaci árakat. Most a piac a hírekre reagál, a tényleges kitermelési kiesés csak másodlagos.