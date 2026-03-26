Egy, csak egy legény dirigálja a forintot, Varga Mihály jól tudja: biztos kéz kell, és az elég

2. Csütörtökön az összes közép-európai deviza ugrásszerűen erősödött az euróval szemben, miután az Európai Központi Bank (EKB) is azt sugallta, hogy nem kizárt a váltás a kamatcsökkentésektől az emelések irányába – de nem tett jelzést radikális és gyorsan bekövetkező intézkedésre.

Máris a kamatkülönbözetnél vagyunk. Ha idegenül hangzik is a szó: az életünk folyásához, sőt még a politikához is ezer szállal kapcsolódik, amiről a továbbiakban olvashatunk.

Az alaplogika: mi is oda tesszük a saját megtakarítható pénzünket, ahol a legmagasabb hozamot, kamatot kapjuk, hozzá mérten a legkisebb kockázattal. Nagyobb kockázatot pedig akkor vállalunk, ha magasabb a kamat. Pont így tesznek a forint és a devizák piacán kereskedők is.

A forint árfolyama: az országok jegybankárai egymás kezét figyelik és a kockázatokat

A forint napi erősödésének tanulságai visszavezethetők az elmúlt majdnem másfél év világverő menetelésére is. Ha a dollár kamatai úgy néz ki, gyorsabban csökkennek más országokénál, akkor az történik, ami történt is: a dollár gyengül, mások erősödnek. Az euró is. A közép-európai feltörekvő devizák pedig mindkettőhöz képest, mégpedig kamatelőnyük okán. Ez a jótékony kamatkülönbözet.